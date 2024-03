Ostrováci při své premiéře mezi krajskou smetánkou vsadili na kabinu, a to se jim řádně vyplatilo. „Myslím si, že naší hlavní zbraní byla a je týmovost. Naše sestava se často měnila, proto jsem rád, že jsme se ve složitých situacích dokázali semknout,“ přiblížil Dvořák, z čeho jeho tým v podzimní části nejen herně, ale i bodově profitoval.

Přípravu absolvovala rezerva v domácích podmínkách, když využívala vesměs zbrusu novou umělku. Navíc se představila na ostrovském turnaji, ve kterém se střetla převážně s týmy právě z krajského přeboru. „Využívali jsme naší umělku, kdy jsme trénovali dvakrát v týdnu,“ řekl k přípravě Dvořák.

Do jarní části naskočí ostrovská rezerva beze změn, když bude vsázet na podzimní kádr. Ten budou doplňovat hráči z divizního A-týmu. „Záleží vždy na domluvě. Z A-týmu nám pomáhají hráči, kteří nejsou v divizi tolik vytížení, a já jsem rád, že za B-tým chodí hrát rádi,“ upřesnil Dvořák.

Ostrov by rád navázal na jaře na výborný podzim. „Budeme chtít navázat na výsledky z podzimu. Úspěch pro nás bude, když se naše hra bude líbit, a i my z ní budeme mít dobrý pocit. Do jakých pater tabulky nás to vynese, se necháme překvapit. Věřím, že můžeme hrát vysoko,“ doplnil závěrem Dvořák.