Fotbalový kolotoč se roztáčí. Hvězda jede do Chomutova, Ostrov hostí Štětí

Fotbalisté FK Hvězda Cheb vstoupí do nového ročníku FORTUNA divize B soubojem na hřišti soupeře. A hned na úvod čeká svěřence trenéra Pavla Velemana velmi náročná zkouška. Západočeši míří do Chomutova, kde změří síly s ambiciózním FC, který v letní přípravě nedávno přejel třeba třetiligové Karlovy Vary (4:1) a potrápil i další tým z ČFL FK Baník Most.

Fotbalisté FK Hvězda Cheb (šedé dresy), archivní snímek. | Foto: Deník/Daniel Seifert