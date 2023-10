Vše zahájil šlágr, který se odehrál na půdě Královského Poříčí, kam dorazil celek Dvorů. Ten načal lépe výběr Poříčí, který se sice ujal vedení, ale poté střílel branky pouze celek Dvorů, který si odvezl vítězství 4:1.

„Do zápasu jsme nevstoupili moc dobře a brzo prohrávali 1:0. Pak jsme převzali hru drželi balon a ještě do půlky otočili na 2:1. Důležitý byl třetí gól, který jsme přidali po změně stran ten nás uklidnil. Potom už jsme dotáhli zápas v klidu do konce. Poříčí má skvělé mužstvo a tři body z jeho hřiště je hodně cenné,“ pochvaloval si důležitou výhru kapitán Dvorů Filip Němec, který k ní přispěl dvěma zásahy.

Zdroj: Daniel Seifert

Ve stínu favoritů pak stoupá tabulkou Lomnice. Ta bodovala v sedmém zápase v řadě za sebou. O víkendu uspěla na půdě nováčka z Trstěnic, kde zvítězila 6:3, a to i díky hattricku hrajícího kouče Zbyňka Jozy.

„Chvilku nám trvalo, než jsme přišli na styl, kterým Trstěnice hrají, a proto jsme v prvním poločase inkasovali hned dvakrát. Ve druhém poločase jsme si už vše pohlídali a dobře to pro nás dopadlo, jelikož jsme využili všechny šance, které jsme měli,“ hodnotil zápas předseda Lomnice Jaroslav Šlais. Lomničáci tak dosáhli již na třetí výhru v řadě za sebou, čímž se v tabulce prokousaly již na čtvrté místo. „Je super, že hrají v základu dorostenci a nemusíme se snad bát o naší budoucnost uvidíme,“ narážel Šlais na dravé mládí, na které v Lomnici v podzimní části sázejí.

Druhou výhru uzmul Vintířov ten udržel u dna tabulky výběr Citic, když sokolovské derby přetavil ve vítězství 6:2. „V zápase s Citicemi šlo o hodně. Potřebovali jsme konečně vyhrát a urvat tři body. Šlo spíše o bojovný než koukatelný fotbal, ale na druhou stranu padlo celkem osm branek, takže pro oko diváka to taková nuda nebyla,“ podotkl ke druhé podzimní výhře útočník Milan Havel, který přišel v derby s Citicemi týmu vypomoci, když navíc k výhře přispěl dvěma zásahy.

Cenné vítězství přistálo na účtu Nového Sedla, když výběr ze Sokolovska porazil na svém stadionu rezervu Mariánských Lázní 3:0. „Myslím si, že od začátku jsme byli lepší tým, což jsme potvrdili třemi góly. Nutno podotknout, že nás třikrát podržel Piškot (pozn. red. Radek Rychna) v bráně za stavu 1:0. Když jsme pak přidali druhou branku, tak už jsme zápas v klidu dohráli a v závěru ještě přidali třetí trefu,“ podotkl k vítěznému duelu novosedelský útočník Robert Faber, který se podepsal právě po třetí gól svého týmu.

Jednobodový zisk bral před svými fanoušky Chodov, který uhrál s Hroznětínem nerozhodný výsledek 1:1. „Ze začátku se hrálo dost opatrně čekalo se na chybu soupeře. My jsme dobře drželi míč a postupným útokem se chtěli dostat do zakončení. Soupeř byl nebezpečný v rychlých kontrech. Bohužel jsme jednou inkasovali, ale do druhé půli vstoupili s obrovskou chutí a soupeře k ničemu nepustili. Na 1:1 jsme dali po výborně sehraném rohovém kopu. Do konce zápasu jsme chtěli přidat druhý gól, bohužel se ani jedna z mnoha šancí neujala,“ řekl k dělbě bodů kouč Chodova Jiří Frána.

O neporazitelnost přišla rezerva karlovarské Slavie, která musela skousnout první prohru v podzimní části, když nestačila na Toužim, které podlehla na drahovické umělce 3:5. Ostrovská rezerva nedala šanci v derby Lokomotivě, kterou přejela na stadionu v Květnové 6:0, čímž se po zaváhání rezervy Slavie navrátila na fotbalový trůn.

Výsledkový servis:

Chodov – Hroznětín 1:1 (0:1). Branky: 50. Ondřej Frána – 27. Petr Němec.

Vintířov – Citice 6:2 (2:1). Branky: 18. a 48. Radek Bečvář, 21. Lukáš Tamajka, 39. a 70. Milan Havel, 88. Roman Body – 22. Martin Nagy, 81. Viktor Marek.

Nové Sedlo – Mariánské Lázně B 3:0 (1:0). Branky: 24. Patrick Bílý, 75. Jakub Rau, 85. Robert Faber.

Královské Poříčí – Dvory 1:4 (1:2). Branky: 9. Radek Soták – 15. Martin Dušek, 32. a 57. Filip Němec, 75. Jan Tolar (PK).

Trstěnice – Lomnice 3:6 (2:3). Branky: 11. a 80. Pavel Hraško, 30. Jiří Novák – 4. , 26. a 59. Zbyněk Joza, 38. Jiří Samek, 72. Lukáš Dolejší, 84. František Obešlo.

Slavia Karlovy Vary B – Toužim 3:5 (1:1). Branky: 19. Marian Geňo, 65. Lukáš Szalay, 80. Vasil Markovych – 29. Libor Slivčák, 54. Miloslav Hotěk (PK), 62. Radek Svoboda, 64. Lukáš Marek, 86. Daniel Řehák.

Ostrov B – Lokomotiva KV 6:0 (3:0). Branky: 18. , 20. a 70. Jaroslav Zedníček, 33. Lukáš Slavík, 62. Pavel Veselý, 89. Milan Dobeš.