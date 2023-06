/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Hotovo. Tajenka byla rozluštěna. O návratu Ostrova z krajského přeboru do divizní soutěže bylo již dávno rozhodnuto, a tak už se jen čekalo, kdo doprovodí z nejvyšší krajské soutěže do krajské I. A třídy Nejdek. Rozhodlo tedy o tom poslední 14. kolo, ve kterém karlovarská Lokomotiva obdržela sestupového černého Petra.

Přitom držel výběr z Růžového Vrchu naději na udržení v soutěži až do sobotního odpoledne, když již v pátek uhrál nadějný výsledek 3:3 na půdě třetí Toužimi. „Zápas jsme začali velice slušně, v prvních minutách jsme dali gól a asi jsme si mysleli, že se nemůže nic stát. Soupeř nás překvapil svým nasazením, šlo mu o udržení v soutěži a bylo to z jeho hry vidět. I když jsme měli ke konci brankové příležitosti, tak si myslím, že remíza je spravedlivý výsledek,“ podotkl k derby toužimský rychlík Josef Hudec, které navlékl v duelu kapitánskou pásku.

Navíc, ale neměla Lokomotiva svůj osud ve svých rukou, když o jejím sestupu nakonec rozhodla další dělba bodů 3:3,. která se zrodila v utkání Nové Role s Lomnicí, oběma týmům, tak k udržení stačil jednobodový zisk.

„Do Role jsme jeli s vidinou minimálně bodu a udržení soutěže. Zápas taky tak probíhal. Sice jsme rychle prohrávali, ale brzo jsme srovnali a nakonec se dostali do vedení 1:3, což jsme věděli, že nám stačí udržet, to byl ale kamen úrazu. Po vlastním nešťastným gólu, to pak bylo dost nervozní, což vedlo ke srovnání. Zbytek zápasu oba týmy hrály ze zabezpečený obrany a došly si pro ten důležitý bod,“ ohlédl se utkáním na půdě Nové Role lomnický obránce Jaroslav Šlais. Poslední duel sezony nevyšel Citicím, které padly v derby s Novým Sedlem 1:4.

„Do posledního zápasu jsme šli s tím, že si ho chceme hlavně užít. Bylo nám jedno jestli prohrajeme nebo vyhrajeme, důležité pro nás bylo shodit ze sebe deku která na nás ležela. Mohu říct, že se to povedlo, hráli jsme pro zábavu a málem vyšlo i vítězství, tedy aspoň první poločas ,“ narážel na poločasové vedení citický kapitán Josef Krajňák, který ale jeho tým neudržel.

Cennou výhru 4:0 ukořistila na závěr rezerva karlovarské Slavie, která uspěla na půdě Hroznětína, kde byla v sázce čtvrtá příčka. „Poslední utkání sezóny jsme zaslouženě zvládli. Začátek utkání se nám povedl a troufnu si říct, že jsme byli prvních pětadvacet minut dominantní, jak už se nám to, ale stalo, tak jsme ze svých jasných šancí skórovali jenom jednou a zápas si neudělali jednodušší. Věděli jsme, že domácí vrhnou ve druhé půli všechny síly do zápasu a zdramatizovat ho. Do žádné šance jsme je, ale nepustili a po vzájemném vyloučení jsme zápas rozhodli. Konečné čtvrté místo si myslím, že je úspěch pro naše mladé mužstvo a kluky to posune blíže do dospělého fotbalu,“ chválil si po utkání karlovarský trenér Martin Bulíček důležitou výhru a úspěšnou tečku za sezonou.

Velké fotbalové loučení bylo na programu v Královském Poříčí, kde ukončil po derby s Chodovem, které Královského Poříčí vyhrálo 4:2, trenér Štěpán Dubaj. Vysokým vítězstvím se loučily se sezonou druhé Dvory, ty přetavily svůj výjezd do Vintířova ve svou gólovou exhibici, o čem svědčí i vítězství 8:3.

Výsledky, 14. kolo:

Královské Poříčí – Chodov 4:2 (3:1). Branky: 7. a 25. Staško Martin, 44. a 79. Kalous Lukáš – 40. Frána Ondřej, 86. Laur Petr.

Toužim – Lokomotiva Karlovy Vary 3:3 (2:2). Branky: 1. Slivčák Libor, 4. Kamenický Jan, 57. Svoboda Radek – 11. Vošmik Adam, 29. Jílek František, 80. Gojkovič Miloš.

Nové Sedlo – Citice 4:1 (0:1). Branky: 49. Podolník Daniel, 70. Macák Petr, 80. Pelech Tomáš (PK), 86. Rychna Bedřich – 35. Marek Viktor.

Nová Role – Lomnice 3:3 (1:2). Branky: 1. Neudert Filip, 58. Štrúbel Daniel (vlastní), 76. Chlup Tomáš – 6. Novák Lukáš, 21. Podhajský Ondřej, 52. Surový Karel.

Hroznětín – Slavia Karlovy Vary B 0:4 (0:1). Branky: 11. a 82. Geňo Marian, 66. Vyleta Václav, 77. Gabriel Jakub.

Vintířov – Dvory 3:8 (0:6). Branky: 62. Marek Jakub, 80. Tamajka Lukáš, 89. Havel Milan – 8. , 29. a 90. Shorný Ondřej, 22. a 32. Němec Filip, 38. a 63. Došek Jakub, 41. Kočí Lukáš.

Postupy, sestupy

Sestup z ČFL do divize: FK Baník Sokolov

Sestup z divize do krajského přeboru: FK Hvězda Cheb

Postup z krajského přeboru do divize: FK Ostrov

Sestup z krajského přeboru do I. A třídy: FK Nejdek, TJ Lokomotiva Karlovy Vary

Postup z I. A třídy do krajského přeboru: TJ Rozvoj Trstěnice, FC Viktoria Mariánské Lázně B

Sestup z I. A třídy do I. B třídy: TJ Sokol Chyše, FC Františkovy Lázně

Postup z I. B třídy do I. A třídy: TJ Jiskra Březová, Aš/Hazlov

Sestup z I. B třídy do okresních přeborů: TJ KSNP Sedlec, TJ Baník Bukovany,TJ Sokol Teplá

Postup z okresních přeboru do I. B třídy: TJ Vojkovice, TJ Spartak Horní Slavkov, Tatran Tři Sekery

Upozornění: Oficiální listina postupujících i sestupujících týmů může doznat po losovacím aktivu KKFS změny.