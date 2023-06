/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Pětadvacáté pokračování krajského přeboru přineslo o víkendu nejen bitvu mistrů, ale také parádní obrat či dvě šestkové výhry, a také jednu překvapivou ztrátu.

Nejdek – Nová Role 0:3 (0:0).

Tříbodový zisk, který patřil do kategorie důležité, brala Nová Role, která uspěla v derby na půdě Nejdku, kde vyhrála 3:0. „Do zápasu s Nejdkem jsme vstupovali s vědomím, že případná výhra by nám velmi pomohla v záchranářském boji,“ poukazoval kapitán Nové Role Michael Karlík.

„Ačkoliv Nejdek byl před zápasem už jistým sestupujícím, věděli jsme, že nás na Limnici nečeká nic jednoduchého,“ upozorňoval kapitán Nové Role. A věděl, o čem mluví. Jeho tým totiž rozhodl o své výhře až po změně stran, kdy třikrát pokořil nejdeckého brankáře.

„Předvedený výkon určitě nepatřil k těm lepším, přesto se nám podařilo vstřelit tři branky a z Nejdku jsme si tak odvezli veledůležité tři body. Nejdku bych rád popřál hodně štěstí v příští sezoně a rychlý návrat do kraje, kam určitě patří,“ kolegiálně dodal k zápasu Karlík.

To citickému výběru vůbec nevyšlo derby na půdě Královského Poříčí, kde nakonec padlo vysoko 2:6. „Do zápasu jsme vstoupili aktivně, vytvořili jsme si několik tutovek, které jsme spálili, na to odpověděl domácí tým vedoucí brankou, když nám ukázal, jak se proměňují šance,“ narážel kapitán Citic Josef Krajňák na mizernou koncovku svého týmu.

„Bohužel místo tříbrankového vedení, to bylo tříbrankové manko,“ podotkl k prvnímu poločasu, který Citice prohrály 1:3. Po změn stran sice Citice dokázaly snížit, ale závěr duelu jednoznačně opanoval výběr Královského Poříčí. „Nic jsme však ještě nevzdali a snažili se ještě zápas otočit. Postupně se nám podařilo dotáhnout skóre na rozdíl jedné branky, ale poté přišla další jedna z mála šancí domácích, kterou opět proměnili, to byla pro náš tým rána, ze které jsme se už nedokázali vzpamatovat,“ zklamaně přidával k desáté prohře v soutěži citický kapitán.



To Dvory se vítězně oklepaly po vysoké prohře s Toužimí, když uspěly na půdě Nového Sedla, kde vyhrály 2:0. „Sedlo hrálo dobře, ale do ničeho vážného jsme ho nepustili,“ těšilo kapitána Dvorů Filipa Němce. „Dlouho jsme se, ale trápili ve finální fázi. Po první brance jsme si vypracovali další šance, ale proměnili jen jednu,“ připomněl dvorský kapitán druhou brankovou radost, o kterou se zasloužil právě on. „Chtěl bych vyzdvihnout výkon Pachtiče, který hraje každý zápas na sto deset procent a je nejdůležitější hráč našeho týmu,“ nešetřil chválou nad výkonem svého kolegy Němec.

Zajímavou bitvu, ve které se proti sobě postavily loňský a úřadující mistr, hostil Vintířov, tam totiž dorazil Ostrov. Nakonec Ostrováci potvrdili své kvality a odvezli si pohodovou výhru 6:0. „Zápas byl jednoznačnou záležitostí hostujícího týmu,“ uznával po utkání vintířovský kapitán Roman Prokop. „Ostrovští měli utkání pod kontrolou, dobře se pohybovali, kombinovali a nakonec se jim podařilo vstřelit šest, a to náš brankář ještě nějaké vyložené šance chytil,“ přiblížil Prokop dění na hřišti. „V podstatě jsme odehráli zápas bez balonu na kopačkách. Ostrov je úplně jinde, než ostatní týmy v krajském přeboru a zcela zaslouženě se vrací do divize,“ vysekl poklonu soupeři vintířovský kapitán.

Sypat pole na hlavu si mohli po bitvě s rezervou karlovarské Slavie fotbalisté Chodova, kteří neudrželi vedení 2:0, když nakonec museli kousat hořkou prohru 2:3. „Od začátku jsme byli aktivnější, měli několik náběhů za obranu, ale trápilo nás zakončení,“ přiznával chodovský trenér Jiří Frána. Přesto jeho tým šel do kabin spokojenější, když ve 26. minutě skóroval Ondřej Frána a ve 44. minutě pak Petr Laur, který brankově potrestal zaváhání brankáře Slavie.

„Do druhého poločasu nastoupil za domácí nestárnoucí Geňo a na hře domácích to bylo znát,“ narážel Frána na karlovarského žolíka. A právě Geňo z pokutového kopu navrátil zpět v 54. minutě svůj tým do zápasu. „My jsme se poté dostali do několika gólových situací, kdy jsme šli sami na brankáře, ale neproměnili jsme,“ litoval zahozených šancí kouč Chodova. Naopak rezerva Slavie následně dokázala dvěma góly otočit ukazatel skóre ve svůj prospěch. „Druhou branku jsme inkasovali po našem nedůrazu v obraně. V utkání, kterému by slušela remíza, vyšel závěr domácím, kdy po nedorozumění našeho obránce s brankářem, propíchl míč do prázdné branky slávistický hráč,“ narážel Frána na branku Kryštofa Brože, která znamenala pro Chodov jedenáctou prohru v soutěži.

Derby s karlovarskou Lokomotivou jednoznačně ovládl Hroznětín, který potěšil své fanoušky výhrou 5:0 nad karlovarskou Lokomotivou. Toužim pak překvapivě ztrácela, když doma jen remizovala 2:2 s Lomnicí.



Výsledky, 25. kolo:

Královské Poříčí – Citice 6:2 (3:1). Branky: 14. Friml Lukáš, 21. Korbel Vít, 26. Novák Daniel, 65. Kratochvíl Marek, 70. Kalous Lukáš, 87. Šellong Jiří – 31. Kopřiva Jiří, 55. Nagy Martin.

Hroznětín – Loko Karlovy Vary 5:0 (3:0). Branky: 5. Klas Jiří, 16. a 43. Vodrážka Jakub, 67. Eret Jan, 75. Koch Tomáš.

Nejdek – Nová Role 0:3 (0:0). Branky: 54. Jandora Miroslav, 67. Neudert Filip (PK), 79. Heřman David.

Vintířov – Ostrov 0:6 (0:2). Branky: 11. Šupík Ondřej, 42. a 71. Kostka Jakub (1 PK), 48. Stan Nutsu, 50. Mestl Ladislav, 84. Novotný Milan.

Nové Sedlo – Dvory 0:2 (0:0). Branky: 59. Kočí Lukáš, 74. Němec Filip.

Slavia Karlovy Vary B – Chodov 3:2 (0:2). Branky: 54. Geňo Marian (PK), 69. Mašata Jan, 88. Brož Kryštof – 26. Frána Ondřej, 44. Laur Petr.

Toužim – Lomnice 2:2 (0:0). Branky: 57. Hudec Josef, 61. Slivčák Libor – 59. Novák Lukáš, 78. Štěpanovský Michal.