/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Až v předposledním kole krajského přeboru nedokázal výběr Ostrova utrhnout vítězství. Po čtyřiadvaceti výhrách musel vzít mistr přeboru zavděk dělbou bodů po výsledku 2:2 v derby s béčkem karlovarské Slavie, které přineslo na ostrovském stadionu pořádně vyhrocenou bitvu.

Ostrov – Slavia Karlovy Vary B 2:2 (1:2). | Video: Daniel Seifert

Derby načali lépe hosté z Karlových Varů, kteří vyztužili svůj tým několika hráči třetiligového A-týmu, což se vyplatilo. Již ve 4. minutě totiž Ostrov inkasoval, když propadl v obraně, a Jan Mašata naservíroval na zlatém podnosu gólovou radost Sebastianovi Horníkovi, který šancí nepohrdl.

Domácí se dočkali vyrovnání ve 28. minutě, kdy se do střeleckých statistik zapsal Jakub Toth. Jenže než Ostrov dokázal pořádně vstřebat svou gólovou radost, uhodila rezerva Slavia podruhé, to zamířil přesně mezi tři tyče Jan Mašata, čímž zakončil první poločas. Do druhého poločasu Ostrov prostřídal, což se promítlo i do hry. Sešívaní se zatáhli, tím tak začalo dobývání její branky.

Ostrováci si vytvořili několik šancí, ale dokázali využít pouze jednu, kterou přetavil v zasloužené vyrovnání Jaroslav Zedníček. Poté už se na hřišti řádně přiostřilo. Nejdříve viděl červenou kartu karlovarský Marian Geňo, to se psala 83. minuta.

O čtyři minuty později ho doprovodil předčasně do kabin ostrovský Jakub Janda, a aby toho nebylo málo, třetí červenou v krátkém sledu vyfasoval Sebastian Horník. Domácí se tlačili v závěru duelu do koncovky, když chtěli strhnout výhru na svou stranu, ale béčko Slavie již výsledek ubojovalo, a jako první obralo lídra tabulky o cenné body.

I přesto mohl Ostrov slavit, když dosáhl na double, když po skončení duelu obdržel z rukou předsedy VV KKFS Tomáše Provazníka pohár pro vítěze krajského přeboru. Následně tak propukly na ostrovském stadionu mistrovské oslavy, které tradičně okořenilo šampaňské či mistrovské doutníky.

Ostrov – Slavia Karlovy Vary 2:2 (1:2). Branky: 28. Toth Jakub, 71. Zedníček Jaroslav – 4. Horník Sebastian, 30. Mašata Jan. Rozhodčí: Hányš – Hoch, Jati. ŽK: 3:6. ČK: 1:2 (87. Jakub Janda – 83. Marian Geňo, 89. Sebastian Horník). Diváci: 350.