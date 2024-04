„Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého, protože Nové Sedlo doma moc body nerozdává. Povedl se nám vstup do utkání, ze kterého jsme vytěžili dvoubrankové vedení, po dvou slepených gólech. Bohužel jsme ještě do poločasu zbytečně chybovali a domácím se podařilo snížit, což jim vlilo krev do žil. Do druhé půle jsme šli s tím, že to prostě musíme uválčit. Hodně nám pomohl gól na 1:3, po kterém jsme už utkání dovedli do vítězného konce,“ řekl k utkání ostrovský trenér Štěpán Dvořák. A odměna? Ta byla hodně sladká, jelikož se Ostrováci vyhoupli do čela tabulky.

Překvapivou ztrátu zaznamenala na svém stadionu rezerva mariánskolázeňské Viktorie, která nestačila na Toužim, které podlehla 2:3, čímž tak přišla o domácí neporazitelnost, která se zastavila na čísle sedm.

„K zápasu jsme odjížděli bez sedmi hráčů, a tak do zápasu nastoupil v základní sestavě i kouč Marek Hejkal. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany, což se nám dařilo. V poločase jsme vedli 1:0 a po přestávce jsme přidali další dvě branky a šli do vedení 3:0. Domácí však začali po změně stran stupňovat svůj tlak a povedlo se jim snížit na rozdíl jedné branky. Poté při nás stálo i štěstí, když domácí neproměnili několik šancí. Nicméně jsme to dokázali ubránit a odvezli si zlaté tři body,“ podotkl k úspěšnému vstupu do jarní části kapitán Toužimi Miloslav Hotěk.

Napilno měly také Trstěnice, které se představily na půdě Citice, kde musely dohánět po první polovině zápasu dvoubrankové manko.

Zdroj: Daniel Seifert

„Do zápasu jsme nevstoupili tak, jak jsme si s kluky představovali. Po prvním poločase jsme prohrávali 3:1, ale o poločase jsme si v kabině řekli, co chceme změnit a v druhé polovině utkání jsme využili, že byl soupeř v deseti. Nakonec jsme nastříleli ještě čtyři góly a průběh zápasu jsme dokázali zvrátit. Zlomovým okamžikem v utkání, byl vítězný gól po úspěšném sehrání signálu mandrinka, ohlédl se za vítězným duelem trstěnický útočník Jiří Novák, který k výhře přispěl dvěma zásahy.

První jarní bod vybojovali hráči Vintířova, kteří hostili na svém stadionu v rámci derby Chodov, se kterým remizovali 2:2. „V první půli se hrál celkem vyrovnaný fotbal. Chodov šel do vedení po pěkné akci ze strany a zakončení do prázdné branky. Nám se podařilo vyrovnat ještě do poločasu po podobné akci. Ve druhý půli udeřil opět Chodov, ale my jsme na to brzy zareagovali a vyrovnali. Ve zbytku zápasu jsme byli aktivnější, ale Chodov několikrát podržel jejich brankář skvělými zákroky,“ sdělil po utkání středopolař Vintířova Roman Prokop.

Výsledky, 16. kolo:

Citice – Trstěnice 3:5 (3:1). Branky: 4. Radek Stockner, 21. a 29. David Drabík – 28. a 88. Jiří Novák, 62. a 85. Roman Pořádek, 78. Ondřej Synek. Rozhodčí: Jati – Špaček, Nový. ŽK: 1:2. ČK: 1:0 (35. Michal Kessl). Diváci: 100.

Vintířov – Chodov 2:2 (1:1). Branky: 36. Patrik Michálek, 58. Radek Bečvář – 18. a 55. Daniel Macek. Rozhodčí: V. Melničuk – M. Melničuk, Makovec. ŽK: 1:0. Diváci: 110.

Královské Poříčí – Hroznětín 4:0 (3:0). Branky: 11. a 44. Daniel Unger, 27. Marek Klepáček, 77. Jan Bílek. Rozhodčí: Šmat – Reismüller, Topinka. Bez karet. Diváci: 100.

Lomnice – Lokomotiva Karlovy Vary 1:1 (1:0). Branky: 31. Karel Surový – 75. František Jílek. Rozhodčí: Hoch – Vu, Chrástecký. ŽK: 1:1. Diváci: 80.

Nové Sedlo – Ostrov B 1:3 (1:2). Branky: 35. Dominik Rubáš, 15. Pavel Veselý, 16. Šimon Franc, 68. Jan Liška (PK). Rozhodčí: Coufal – Hányš, Řáda. ŽK: 1:0. Diváci: 100.

Mariánské Lázně B – Toužim 2:3 (0:1). Branky: 75. Karel Maule, 81. Martin Buršík – 40. Daniel Řehák, 49. a 68. Libor Slivčák. Rozhodčí: Vokoun – Jaroš, Lhotková. ŽK: 1:0. Diváci: 100.

Dvory – Slavia Karlovy Vary B 2:2 (0:2). Branky: 55. Pavel Maňák, 68. Filip Němec – 11. Jan Mašata, 20. Vít Podivín. Rozhodčí: Procházka – Šmat, Lhotková. ŽK: 6:6. ČK: 0:1 (62. Roman Krčma). Diváci: 150.