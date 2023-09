„Vítězství 10:1 nad Dvory by čekal asi jenom málokdo,“ neskrýval nadšení po cenném skalpu trenér Slavie Martin Bulíček. Dvorský výběr, který zužují zranění, na derby se sešívanými realizoval přestup Václava Kolouška. „Pořád mají mají obrovskou kvalitu na krajský přebor,“ uznává kvality soupeře Bulíček.

O vítězi bylo rozhodnuto již po prvním poločase, který slávistický výběr přetavil vede vedení 4:0. „My jsme měli skvělý vstup do utkání, v desáté minutě jsme vedli 2:0. Celý první poločas jsme byli dominantní, hlavně byl diametrálně vidět rozdíl v rychlosti, ochotě pracovat i dozadu a náběhových situacích,“ přidával svůj pohled na první polovinu zápasu karlovarský trenér.

Zdroj: Daniel Seifert

Po změně stran pak přetavila rezerva Slavie duel ve svou exhibici, kdy soupeři nastřílela dalších šest branek. „I když jsme obdrželi branku na 4:1, ukázala se fyzická kondice mladých hráčů a vstřelili jsme dalších šest branek. Myslím si, že kluci v zápase potvrdili, co jsme po nich chtěli a výsledkem je skvělý výsledek a vítězství nad mužstvem Dvorů, které bylo zasloužené, kdy si v závěrečné patnáctiminutovce fotbal vyloženě užívali,“ pochvaloval si Bulíček, který se svým týmem udržel podzimní neporazitelnost.

Stoprocentní bilanci udrželo Královské Poříčí, které ovládlo šlágr na půdě Hroznětína. Tam se lámal pověstný chléb až po změně stran, kdy svěřenci trenéra Josipa Elijaše třikrát inkasovali a dovedli duel do výhry 4:1. Sokolovské derby přetavil v jednoznačnou záležitost Chodov, který uštědřil Vintířovu, který opět dojel na úzký kádr, kdy museli naskočit do zápasu i padesátníci, vysokou prohru 2:7.

Gólově se dařilo také Trstěnicím, kterým se postavil na jejich stadionu celek Citic, který si odvezl prohru 3:6. Cennou výhru ukořistilo béčko Ostrova, které udolalo v Květnové Nové Sedlo 2:1. Tři body připluly na konto Toužimi, která uspěla v divočině s béčkem Mariánských Lázní, když Toužimáci dosáhli na výhru 4:3. První výhru a také body v podzimní části slavila Lomnice, která se představila v bitvě s karlovarskou Lokomotivou, nad kterou slavila vítězství 4:0.

„Na zápas jsme odjížděli s několika zraněnými hráči, když několik jich nám ještě tradičně chybělo. Ale i tak jsme věděli, že v tomto zápase musíme zvítězit. Naštěstí od první minuty jsme se dostávali do šancí a hned čtyři se nám podařilo proměnit. Druhý poločas byl jen udržovací, a my tak dotáhli zápas do vítězného konce,“ neskrýval radost po důležité výhře šéf Lomnice Jaroslav Šlais.

Výsledkový servis:

Toužim – Mariánské Lázně 4:3 (1:0). Branky: 18. Vojtěch Nováček, 65. a 68. Libor Slivčák, 88. Radek Svoboda – 49. a 56. Marek Frnka, 62. Filip Florian.

Ostrov B – Nové Sedlo 2:1 (0:0). Branky: 57. Ondřej Šupík, 61. Jan Sýkora – 84. Petr Macák (PK).

Slavia Karlovy Vary B – Dvory 10:1 (4:0). Branky: 5. Petr Kolařík, 8. , 25. a 39. Sebastian Horník, 52. , 76. , 87. a 89. Jan Mašata, 80. a 85. Marian Geňo – 66. Filip Němec.

Hroznětín – Královské Poříčí 1:4 (1:1). Branky: 16. Petr Němec – 9. Marek Kratochvíl, 53. a 74. Daniel Novák, 90. Samuel Nguyen.

Chodov – Vintířov 7:2 (2:1). Branky: 18. , 48. a 77. Daniel Macek, 20. a 78. Ondřej Frána, 79. Jiří Štěrba, 84. Matěj Presl – 12. Filip Lembacher, 66. Ondřej Galajda.

Trstěnice – Citice 6:3 (5:1). Branky: 14. Pavel Hraško, 19. , 42. a 46. Jiří Novák, 37. Marek Osvald, 57. Jiří Buday – 9. Josef Krajňák, 48. Filip Havlík, 75. Marek Stockner (PK).

Lokomotiva Karlovy Vary – Lomnice 0:4 (0:4). Branky: 14. , 29. a 42. Zbyněk Joza, 23. Matyáš Maršík.