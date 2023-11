Dvě dohrávky měl o víkendu na pořadu krajský přebor mužů. A šlo o hodně. Dvory po derby s Lokomotivou mohly pomýšlet na čtvrtou příčku. V Ostrově pak tamní rezerva mohla usednout po derby s Hroznětínem na podzimní trůn.

Ostrov B – Hroznětín 1:1 (1:1). | Video: Daniel Seifert

Jenže realita byla tentokrát zcela jiná. Dvory po minulém kole, ve kterém deklasovaly Toužim 8:1 dostaly pořádně za uši. Lokomotiva, která se do té doby krčila na předposlední příčce totiž přichystala dvorskému výběru tvrdé procitnutí. Již během první půle šla do dvoubrankového vedení a postupně ho udržela i přes snahu dvorské jedenáctky až do konce, když nakonec slavila výhru 5:3.

Tím tak Lokáda dosáhla na třetí podzimní výhru, zatímco Dvory musely skousnout čtvrtou prohru. „Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas. Lokotka byla na nás velmi dobře připravená a my si s tím nedokázali poradit,“ vracel se k neúspěšné tečce za podzimní částí kapitán Dvorů Filip Němec.

„Gratulace borcům z Lokády a my musíme začít od začátku a všem dokázat, že patříme výš,“ dodal k utkání šéf dvorské kabiny. Zajímavá bitva byla servírována v Ostrově, kde pokřtilo zbrusu novou umělku derby mezi ostrovskou rezervou a Hroznětínem.

„Zápas měl přesně parametry derby. Hodně bojovné utkání mělo celkem slušnou úroveň Je škoda, že po tom, co jsme se dostali do vedení, tak domácí celkem rychle vyrovnali, kdy však musím uznat, že krásnou střelou z dálky,“ vracel se trenér Hroznětína Martin Karbula je dvěma brankovým radostem.

Tu první měl na svědomí ve 20. minutě hroznětínský Matyáš Hron, který ze značky pokutového kopu potrestal zákrok Jana Sýkory na Kryštofa Čejky. Druhou pak obstaral ostrovský mladíček Šimon Franc, který parádní trefou z dálky nachytal na pověstných švestkách brankáře Hroznětína.

Zdroj: Daniel Seifert

„Pak už to bylo, jak jsem říkal bojovné utkání a je škoda, že jsme naše šance nevyužili. Domácí sice ke konci tlačili, ale až na tu jednu střelu nás nějak neohrozili,“ přidával svůj pohled na další průběh derby Karbula.

„Nakonec to tedy byla celkem slušná tečka na konec podzimu, kdy přišlo i dost diváků a vidělo celkem pěkné derby,“ doplnil Karbula k derby. Ostrovská rezerva po remíze 1:1, tak zakončila skvostný podzim z pozice nováčka na skvělém druhém místě, když má stejně bojů jako první rezerva karlovarské Slavie. Hroznětín pak přezimuje na desáté příčce.

Dohrávky, 11. kolo:

Dvory – Lokomotiva Karlovy Vary 3:5 (1:3). Branky: 33. a 53. Jan Tolar, 77. Filip Němec – 13. Martin Trapl, 24. Jakub Kolář (PK), 39. a 89. František Jílek, 75. Adam Škrečko.

Ostrov B – Hroznětín 1:1 (1:1). Branky: 22. Šimon Franc – 20. Matyáš Hron (PK).