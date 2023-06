/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Mistři. Fotbalisté Ostrova o víkendu přetavili svůj vytoužený cíl do reality. Po roční odmlce se navrátili zpět mezi divizní smetánku. Rozhodlo o tom víkendové vítězství nad Chodovem 7:1 a zároveň porážka Dvorů s Toužimí 1:8.

Ostrov - Chodov 7:1 (2:0). | Video: Daniel Seifert

Tím si předběžně Ostrováci zajistili nejen návrat do divize, ale také mistrovský titul. Hlavní postavou duelu s Chodovem byl ostrovský útočník Jakub Kostka, který se zapsal do střelecké listiny hned pětkrát, čímž se vyhoupl s osmadvaceti zásahy v tabulce střelců na třetí místo, když to první, patří jeho parťákovi z útočné linie Milanu Novotnému, který nasypal soupeřům úctyhodných 34 branek. To, ale ze strany Ostrova nemusí být v náročné sezoně vše, když bude usilovat o double, když se představí ve finále krajského poháru KKFS, ve kterém se střetne se Dvory, tedy obhájcem pohárové trojefe.

