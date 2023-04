/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Důležitou výhru ukořistila v 18. kole krajského přeboru Nová Role. Předposlední tým tabulky pokořil na svém stadionu béčko karlovarské Slavie 4:1.

Nová Role urvala třetí výhru, porazila béčko karlovarské Slavie. | Video: Daniel Seifert

Pro novorolský výběr to byla třetí výhra v soutěži a zároveň první v jarní části soutěže. V 5. minutě poslal Novou Roli do vedení Filip Neudert, ale na to dokázali hosté reagovat o tři minuty později, kdy obstaral vyrovnávací trefu Ondřej Šaláta. Vedení si vzali domácí zpět ve 25. minutě, to skóroval David Heřman. Po změně stran pak přidal další dvě trefy Nové Role Tomáš Chlup, který nasměroval svůj tým k dvanáctému bodu v soutěži.

FOTO,VIDEO: Šlágr přinesl třaskavou bitvu, jedenáct karet a výhru Dvorů