/KRAJSKÝ POHÁR/ Král je mrtev, ať žije král. Fotbalisté Ostrova urvali vytoužený double. Po triumfu v krajském přeboru, museli udělat místo ve své vitríně další cenné trofeji, a to z krajského poháru. Jenže tentokrát k němu vedla hodně trnitá cesta. Ostrov totiž zlomil ve finálové bitvě Dvory až v dramatické penaltové loterii, když duel skončil v řádné hrací době 2:2. Následně v rozstřelu bral Ostrov vítězství 5:4.

Finále: Dvory - Ostrov 2:2 (1:1) - PK 4:5.

„Mrzí mě, že jsme se dobře na Ostrov připravili, ale pak prohráli v loterii jako jsou penalty,“ neskrýval zklamání po hodně hořké prohře dvorský kapitán Filip Němec. A ví, o čem mluví. Tentokrát to byly Dvory, kdo se na soupeře velmi dobře připravil, což Ostrovu značně ztížilo cestu za vítězstvím, které všichni očekávali.

„Nedařilo se nám, tak jak jsme chtěli,“ přiznával ostrovský stoper Petr Řehák. „Řekl bych, že se Dvory poučily z předchozích dvou vzájemných zápasů. Zalezly a čekaly na naše chyby, my naopak chodili do rychlých brejků,“ přiblížil svůj pohled na utkání.

Dvory vsázely na standardní situace, těch Ostrov svému soupeři daroval víc, než je přáno. Z jedné z nich pak brankově uhodilo, když ji využil ve 31. minutě Jan Staněk, který přichystal Ostrovu pořádný šok. „My si vytvořili tři gólovky, ale dokázali proměnit pouze jednu,“ narážel Řehák na vyrovnávací trefu Jakuba Kostky ze 43. minuty, který nadvakrát překonal brankáře Dvorů. „Škoda, že jsme neudrželi vedení do konce poločasu,“ posteskl si dvorský kapitán.

A věděl proč. Po změně stran se tlačil Ostrov za rozhodnutím, na hřišti se navíc řádně přiostřilo, a také přišla třetí branka. To, když se prohnal do šestnáctky domácích ostrovský obránce Ladislav Mestl, který svůj výpad přetavil v důležitou branku, to se psala 75. minuta.

„Druhý poločas se odehrál ve stejném duchu jako ten první. My jsme se dostali do vedení, ale poté Dvory vyrovnaly ze své nejsilnější zbraně, kterou jsou standardní situace,“ připomněl Řehák 90. minutu, kdy jeho tým šokoval vyrovnávací trefou po rohovém kopu Jaroslav Nerad.

Nakonec mohlo padnout rozhodnutí v nastaveném čase, ale právě ostrovský stoper svou šanci neproměnil. „Měl jsem na hlavě výhru, ale jsme dřevák,“ sypal si popel na hlavu Řehák. Následně přišel na řadu penaltový rozstřel, když pouze Ondřej Shorný v trikotu Dvorů nedokázal umístit míč do branky a Ostrov tak vyhrál 5:4.

„Věřil jsem, že Šouras (pozn. red. brankář Lukáš Macura) jednu chytí, což se povedlo,“ prozradil Řehák. „Chtěl bych Ostrovu pogratulovat, myslím si, že si to popravdě za tu celou sezonu zasloužil,“ odhodil cejch rivality Němec. „Bude nám chybět v souboji v kraji, ale přejeme mu, aby v divizi, udělal co nejlepší výsledek,“ přeje netradičně šéf dvorské kabiny ostrovskému výběru.

„Máme radost, že tato pohádka nekončí,“ těšilo vytáhlého chasníka z ostrova. „Chtěli bychom ještě vyhrát poslední dva zápasy, protože se nám asi už nikomu nepovede, neprohrát ani jeden zápas v sezoně a vyhrávat nikoho nikdy neomrzí,“ doplnil závěrem Řehák.

Dvory – Ostrov 2:2 (1:1) – PK 4:5. Branky: 31. Staněk Jan, 90. Nerad Jaroslav – 43. Kostka Jakub, 75. Mestl Ladislav. Rozhodčí: Pachtová – Godža, Melničuk. ŽK: 6:4. Diváci: 350. Dvory: Krhounek – Panuška (84. Dvořák), Kočí, Tolar, Pachta – Shorný, Staněk (83. Schönwälder), Dušek, Došek – Němec, Nerad. Ostrov: Macura – Janda (68. Jankovský), Řehák, Toth (59. Stan), Mestl – Bursík (46. Šupík), Machek (84. Sýkora), Hackl, Dušek – Kostka, Novotný.