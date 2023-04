/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Osmnácté pokračování krajského přeboru přineslo o víkendu několik fotbalových zajímavostí. Například ve Dvorech bylo rozdáno během šlágru kola jedenáct žlutých karet, Ostrov překonal hranici sta vstřelených branek. Nová Role se radovala z třetí výhry v soutěži, bodoval také poslední Nejdek, úspěšnou domácí jarní premiéru na svém hřišti si užilo Nové Sedlo. Sokolovské derby pak přetavil v jednoznačnou záležitost na půdě Vintířova Chodov a na třetí příčku se navrátila Toužim, která uspěla v přestřelce s Královským Poříčím.

Dvory udolaly ve šlágru kola Citice 3:2. | Video: Daniel Seifert

DVORY ZVLÁDLY VYPJATÝ ŠLÁGR KOLA

Souboj druhého a třetího týmu tabulky byl k vidění ve Dvorech. Tam se totiž postavily tamnímu výběru do té doby třetí Citice. Dvory naskočily do zápasu velmi dobře, když si vypracovaly dvoubrankový náskok. Jenže po změně stran dokázaly Citice srovnat, a to už se na hřišti začalo pořádně jiskřit, když devět žlutých z celkových jedenácti, kterými chladil rozhodčí horkokrevné hráče, mluví za vše. „Zápas byl hodně vypjatý, hodně žlutých karet, hodně zbytečných faulů,“ uznával po utkání kapitán Dvorů Filip Němec.

„Co se týče fotbalu, tak my hrajeme dobře, pak ale máme patnáctiminutový výpadek, za což nás soupeř ztrestal,“ vracel se Němec k důležité pasáži duelu, ve které Citice dokázaly smazat dvoubrankové manko. Nakonec však dvorský výběr dokázal urvat duel ve svůj prospěch, když v 67. minutě vstřelil rozhodující branku.

„Do stavu 2:0 pro nás, Citice neměly nic, tím nechci říct, že by hrály dobře jen patnáct minut, ale jsem rád, že jsme zápas urvali a dotáhli do vítězného konce,“ hodně těžko kousal dvorský kapitán herní výpadek, který málem stál jeho tým důležité body.

NEJDEK VYKUTAL PRVNÍ JARNÍ BOD

Fotbalisté Nejdku neprožívají příliš povedené fotbalové časy. I přesto dokázali urvat premiérový bodový zisk v jarní části, když na ostrovské umělce remizovali 0:0 v derby s karlovarskou Lokomotivou.

„Do zápasu jsme vstoupili několika rychlými kombinacemi po lajně, ale bohužel ani jedna šance neskončila v soupeřovo síti,“ litoval kapitán Nejdku Jakub Rutrle neproměněných šancí. A ani po změně stran ani jeden tým nedokázal skórovat.

„I po obrátce stran jsme stále pokračovali v našem tlaku, ale bez efektu. Ke konci zápasu se náš útočník řítil sám na bránu, ale gólman ho vychytal. Z našeho pohledu to měl být vítězný zápas, ale jak nedáte gól nemůžete vyhrát,“ dobře ví Rutrle.

NOVÉ SEDLO NADĚLILO HROZNĚTÍNU BŮRA

Úspěšnou domácí premiéru si připsalo v jarní části soutěže na účet Nové Sedlo, které nadělilo Hroznětínu nepopulárního bůra. „Chtěli jsme v prvním zápase doma bodovat, proto byla sestava trochu ofenzivní, což nám pomohlo ke standardkám, které se nám podařilo proměnit, tím pádem jsme se dostali do herní pohody,“ narážel šéf Nového sedla Stanislav Suchý vedení 2:0 po prvním poločase.

„Bylo důležité nedostat kontaktní gól, na druhou stranu nám vycházelo přečíslení a akce na jeden dotek. Soupeřův odpor zlomil třetí gól, když zbytek zápasu jsme kontrolovali, hráli tak jak jsme potřebovali. Chtěl bych hlavně kluky pochválit za plnění taktických pokynů a čisté konto,“ rozdával úsměvy na všechny strany po sedmé výhře v soutěži Suchý.

Výsledky, 18. kolo:

Vintířov – Chodov 1:5 (0:2). Branky: 86. Havel Milan – 29. a 82. Bečvář Radek, 31. Žigar Miroslav, 59. Frána Ondřej (PK), 75. Frána Josef.

Nová Role – Slavia Karlovy Vary B 4:1 (2:1). Branky: 5. Neudert Filip, 25. Heřman David, 66. a 72. Chlup Tomáš – 9. Šaláta Ondřej.

Ostrov – Lomnice 5:2 (1:1). Branky: 23. a 73. Novotný Milan, 48. Řehák Petr, 51. a 57. Kostka Jakub – 15. Süttö Michal (vlastní), 89. Samek Jiří.

Nové Sedlo – Hroznětín 5:0 (2:0). Branky: 2. a 21. Vican Josef, 52. Podolník Daniel, 63. Macák Petr, 75. Faber Robert.

Dvory – Citice 3:2 (2:0). Branky: 31. Němec Filip, 36. a 67. Tolar Jan (1 PK) – 48. Stockner Marek, 57. Dědič Marek.

Nejdek – Loko Karlovy Vary 0:0 (0:0).

Toužim – Královské Poříčí 5:3 (1:1). Branky: 30. Očko Miroslav, 51. a 64. Řehák Daniel, 52. Hotěk Miloslav, 80. Hudec Josef – 3. Novák Daniel, 82. Nguyen Samuel, 86. Šellong Jiří (PK).