/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Sedmnáctým kolem pokračoval během velikonočních svátků krajský přebor mužů. O největší poprask se postarala Toužim, které nestačil v Hroznětíně na výhru ani třígólový náskok. Ostrov neporušil tradici, když udržel svou vítěznou sérii, když tentokrát zlomil výběr Královského Poříčí až po změně stran. Po sedmi kolech, kdy Nová Role bodově strádala, uspěla v derby na půdě Chodova, kde uhrála nerozhodný výsledek, v tabulce tak zapsala devátý bod.

Toužim vedla v Hroznětíně 3:0, nakonec brala bod po remíze 3:3. | Foto: Deník/Daniel Seifert

TOUŽIM PROJELA VYHRANÝ ZÁPAS

Velké zklamání zavládlo v kabině Toužimi po utkání s Hroznětínem. A nebylo divu. Toužimáci totiž naskočili do zápasu velmi dobře, ve 27. minutě vedli již 3:0, nikdo následně nepochyboval, že dotáhnou duel do vítězného konce. Jenže realita byla zcela jiná. Hroznětín dokázal ještě do konce prvního poločasu snížit na 2:3, když po obrátce stran pak vyrovnal na konečných 3:3.

„Zápas, který jsme měli vyhrát,“ krčil rameny po utkání toužimský záložník Josef Hudec. „Spousta neproměněných šancí, sám jsem měl asi čtyři šance,“ zklamaně poznamenal k dalším šancím svého výběru, které zůstaly nevyužity. „Dostali jsme hodně laciné góly,“ bědoval Hudec. A zklamání to bylo pro Toužim dvojnásobné, jelikož po jednobodovém zisku přišla o třetí příčku v tabulce.

Zdroj: tvcom.cz

DERBY BEZ VÍTĚZE

Fotbalisté Chodova nepotvrdili roli favorita. V derby s Novou Rolí uhráli pouze nerozhodný výsledek 2:2, i přesto, že dvakrát v utkání vedlo. „Klasické derby nemělo vítěze asi i oprávněně,“ přemítal po utkání chodovský trenér Jiří Frána. „Derby nepřineslo žádný krásný fotbal, kdy to byly obrovská mizérie na obou stranách. Oba týmy se snažily, ale na nerovném terénu se nedařila kombinace. Hosté byli celý zápas nebezpečnější, my zase drželi více balón. Dělba bodů byla pro náš celek víc než spravedlivá,“ uznával Frána. To Nová Role mohla po dlouhé době slavit bodový zisk, když v předchozích sedmi duelech bodově strádala.

DVORY V LOMNICI URVALY CENNOU VÝHRU

Zpět na vítěznou vlnu se navrátil druhý tým tabulky ze Dvorů, když dokázal vykutat tříbodovou radost na půdě Lomnice, kde vyhrál 2:1. „Pro prohře v Ostrově jsme se chtěli dostat rychle zpět na vítěznou vlnu, což se povedlo po bojovném výkonu, ale na malém hřišti a vysoké trávě, se spíše bojovalo než hrálo, ale tři body jsme odvezli do Dvorů,“ podotkl k utkání autor první branky dvorského výběru Jakub Došek. Dvory tak přihodily na svůj účet čtrnáctou výhru, naopak Lomnice musela skousnout již desátou prohru v soutěži.

CITICE ZVLÁDLY NEJDEK

Výběr Citic zvládl o víkendu ošidnou roli favorita. V bitvě s posledním Nejdkem dosáhl na výhru 3:1. „Hosté našeho pomalého vstupu do utkání využili nejlépe, jak mohli, hned v úvodu šli do vedení,“ vracel se k zápasu citický obránce David Drabík. Posléze však začal úřadovat na hřišti celek Citic, a to se promítlo i do skóre. „Během pár minut se nám podařilo utkání otočit třemi góly,“ narážel Drabík na skvěle zvládnutý závěr prvního poločasu, během kterého Citice naložily Nejdku tři branky. „Ve druhé půlce bych řekl, že se hrál vyrovnaný fotbal, kdy drobné šance byly na obou stranách, nic zásadního se neodehrálo a my jsme si pohlídali výhru 3:1,“ chválil si Drabík další tříbodový zisk.

Výsledky, 17. kolo:

Lomnice – K.Vary-Dvory 1:2 (1:1). Branky: 33. Surový Karel – 27. Došek Jakub, 57. Panuška Václav.

Královské Poříčí – Ostrov 1:5 (0:1). Branky: 49. Peterka Pavel – 31. Kostka Jakub (pen.), 65. Mestl Ladislav, 77. , 85. a 89. Novotný Milan (1 PK).

Citice – Nejdek 3:1 (3:1). Branky: 36. Drabík David, 38. Bufka Jan, 42. Stockner Marek – 6. Halapej David.

Chodov – Nová Role 2:2 (1:1). Branky: 7. Laur Petr, 82. Frána Ondřej – 32. Šourek Martin (PK), 84. Vaverka Josef.

Hroznětín – Toužim 3:3 (2:3). Branky: 35. Vodrážka Jiří, 44. Vodrážka Jakub, 56. Borek Tomáš (vlastní) – 15. Borek Tomáš, 16. Slivčák Libor, 27. Hotěk Miloslav.

Loko Karlovy Vary – Vintířov 1:3 (0:2). Branky: 52. Marek Jakub (vlastní) – 22. Juhár David, 36. a 83. Rosenberg Jakub.

Slavia Karlovy Vary B – Nové Sedlo 3:0 (1:0). Branky: 12. a 67. Wireko King, 85. Psohlavec Martin.