/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Hroznětínská kanonáda, vítězná přestřelka Vintířova, toužimská paráda ve šlágru kola, skvělý obrat Nového Sedla, gólové hody rezervy karlovarské Slavie či korunování mistra v podání Ostrova. To vše přineslo o víkendu 24. kolo krajského přeboru.

Dvory – Toužim 1:8 (1:3). | Video: Daniel Seifert

TOUŽIMSKOU PARÁDU ODNESLY DVORY

Fotbalisté Toužimi se o víkendu postarali o velké překvapení, nutno podotknout, že zasloužené. Ve šlágru kola totiž uspěli na půdě Dvorů, kde dosáhli na vysokou výhru 8:1.

„Do zápasu jsme šli s tím, že chceme vyhrát,“ poukazoval záložník Toužimi Josef Hudec na to, že se favorizovaného soupeře nebáli.

„Já osobně jsem se na hřiště do Dvorů hodně těšil, dokonce jsem vypsal i prémii za výhru, protože jsem měl narozeniny, takže byl slíbený ode mne sud,“ prozradil Hudec, který o víkendu oslavil dvaatřicáté narozeniny.

Zdroj: Daniel Seifert

A motivace to byla pro Toužim velká, což se odrazilo i na dění na hřišti. „Dařilo se nám, trestali jsme chyby soupeře,“ narážel Hudec na gólový apetit svého týmu.

„Bylo vidět, že se Dvorům nedařilo a my toho využili. Před poločasem šel soupeř navíc do oslabení po červené kartě,“ narážel Hudec na další klíčový moment duelu.

„V druhé půli jsme chtěli navázat na výkon z prvního poločasu a to jsme potvrdili dalšími pěti góly,“ pochvaloval si gólový přísun po změně stran. „Pro soupeře to byla určitě hořká porážka, navíc na domácí půdě,“ je si vědom Hudec. „Všichni z týmu podali super výkon a za to bych chtěl klukům poděkovat,“ vzkazuje dodatečně do toužimské kabiny Hudec.

OSTROVÁCI PŘEJELI CHODOV A JE DIVIZNÍ

Důležitý krok udělali o víkendu fotbalisté Ostrova k naplnění postupového cíle. Po zaváhání Dvorů totiž mohli slavit po výhře nad Chodovem návrat mezi divizní smetánku. Povedlo se. Ostrováci zlomili svého soupeře až po změně stran, když nakonec dokráčeli k výhře 7:1.

„První poločas byl z naší strany hrozný,“ uznával ostrovský záložník Jakub Kostka, že výkon v prvním dějství měl do ideálu daleko. „V obraně jsme zbytečně chybovali, báli jsme se hrát,“ poukazoval. „Naštěstí jsme vstřelili dvě branky a šli jsme do šaten ve vedení,“ narážel Kostka na důležité dvě branky, které Ostrov nasměrovaly k divizním branám.

Zdroj: tvcom.cz

„V kabině jsme si něco řekli a do druhého poločasu jsme šli v jiném tempu,“ prozradil, že během přestávky zaúřadoval v kabině Ostrováků pořádný fén. A domluva byla úspěšná, když Chodov jen smutně přihlížel domácímu gólovému řádění.

„Škoda jen inkasované branky po naší chybě a nedůrazu,“ narážel Kostka na čisté konto, o které přišel jeho tým v 81. minutě, kdy se za hosty prosadil střídající Zdeněk Rechtorík. „Cíl jsme, ale splnili, a jsme zpět v divizi, jsme za to moc rádi,“ oddychl si Kostka, který ke stvrzení postupu přispěl pěti góly.

HROZNĚTÍN SE URVAL V CITICÍCH ZE ŘETĚZU

Skvělé vystoupení mají za sebou hráči hroznětínské Olympie. Na půdě Citic totiž předvedli pořádnou kanonádu, když z toho nakonec byla výhra 9:0.

„Od první do poslední minuty jsme v zápase dominovali a zaslouženě vyhráli,“ rozdával po konci duelu úsměvy na všechny stran hroznětínský trenér Martin Karbula. I přes vysokou výhru však našel na utkání pár kaněk. „Škoda neproměněných šancí v prvním poločase, kdy jsme místo toto, abychom si zápas užili a hráli fotbal, tak jsme se přizpůsobili domácím,“ řekl k prvnímu poločasu Karbula, po kterém šel jeho tým do tříbrankového trháku.

„Druhá půle už byla z naší strany v pořádku,“ narážel Karbula na dalších šest branek, který Hroznětín soupeři nasypal. „Hráčům se sluší poděkovat za hru a výsledek,“ podotkl závěrem k vysoké výhře, ke které přispěl čtyřmi zásahy Tomáš Koch, hroznětínský trenér.

VINTÍŘOV USPĚL V PŘESTŘELCE S ROLÍ

Desátou výhru v soutěži zaznamenal loňský mistr krajského přeboru z Vintířova, který se o víkendu dočkal premiérové jarní výhru v domácím prostředí, ve kterém uspěl v přestřelce s Novou Rolí, kterou porazil 6:3.

„S výkonem mohu být spokojený, každý do toho dal srdíčko a zápas odmakal do začátku do konce,“ pochvaloval si po utkání útočník Vintířova Milan Havel. „V každém poločase se nám podařilo vždy třikrát trefit zařízení,“ připomněl šest gólových radostí svého týmu.

„Vyzdvihnul bych ovšem výkon Romana Prokopa, který od podzimu nehrál skrz zranění kolene, a i přesto nastoupil a podal skvělý výkon. Jeho výstavní trefa z poloviny hřiště určitě potěšila fanoušky, kteří si tak mohli vychutnat i naší první jarní výhru v domácím prostředí,“ chválil si Havel návrat vintířovského špílmachra na fotbalové kolbiště.

Výsledky, 24. kolo:

Vintířov – Nová Role 6:3 (3:1). Branky: 17. a 78. Havel Milan, 22. Ondráček Lukáš, 23. Prokop Roman, 63. Plesník Jan, 70. Galajda Ondřej – 38. a 71. Neudert Filip, 82. Hájek Daniel (PK).

Nejdek – Nové Sedlo 2:3 (2:0). Branky: 4. Rutrle Filip, 40. Lutsak Viktor – 48. a 62. Rychna Radek (1 PK), 55. Macák Petr.

Ostrov – Chodov 7:1 (2:0). Branky: 21. , 48. , 53. , 57. a 89. Kostka Jakub, 38. Dušek Jakub, 88. Šupík Ondřej – 81. Rechtorík Zdeněk.

Citice – Hroznětín 0:9 (0:3). Branky: 9. Sýkora Milan, 30. , 47. , 58: a 77. Koch Tomáš, 43. Vodrážka Jiří, 60. a 68. Lulák František, 80. Gabriel Petr.

Lomnice – Královské Poříčí 2:3 (1:2). Branky: 5. Novák Lukáš, 69. Kondelčík Vojtěch – 23. Novák Daniel, 52. Staško Martin, 82. Šellong Jiří.

Dvory – Toužim 1:8 (1:3). Branky: 35. Nerad Jaroslav – 15. Borek Tomáš, 32. a 58. Hudec Josef, 43. a 48. Slivčák Libor, 68. Řehák Daniel, 75. Kochta Tomáš, 90. Hotěk Miloslav (PK).

Loko Karlovy Vary – Slavia Karlovy Vary B 3:7 (1:3). Branky: 4. Pekárek Ondřej, 55. Jílek František, 85. Gojkovič Miloš – 19. , 36. a 86. Mašata Jan, 28. Kolařík Petr, 64. , 69. a 89. Psohlavec Martin.

Zdroj: tvcom.cz