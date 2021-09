Tři body uzmuly Bukovany, které bodově zúročily výjezd do Aše, kde porazily tamní Jiskru rozdílem jedné branky. Sedmibrankovou výhru si připsal na účet před svými fanoušky Habartov, který rozmetal bodově naděje Hazlova na prach.

To ještě zajímavější byla o víkendu I. B třída. První porážku si připsala na účet Lipová, která neuspěla v souboji s rezervou Královského Poříčí, od níž vyfasovala čtyři branky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.