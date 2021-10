Kdo zavítal o víkendu na nejdecký stadion, kde se odehrál šlágr 11. kola krajského přeboru mužů mezi Nejdkem a lídrem tabulky Chodovem, určitě si přišel na své. Po prvním poločase totiž málokdo dával hostům šanci na úspěch, ale po fotbalovém probuzení po změně stran dosáhl Chodov na cennou výhru 4:3.

Fotbalisté Chodova předvedli v Nejdku dokonalý obrat, nakonec vyhráli 4:3. | Foto: Daniel Seifert

„První poločas jsme vůbec neplnili to, co po nás trenér chtěl,“ vracel se k nepovedenému prvnímu poločasu chodovský záložník Martin Dušek. „Nejdek nás přehrával ve středu pole i v krajních prostorech,“ zlobil se Dušek, když jeho tým odcházel do kabin za nepříznivého stavu 0:2.