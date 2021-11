Tři stovky fanoušků zhlédly bitvu o podzimního mistra, ve které se proti sobě postavily Hroznětín a Vintířov. V napínavém souboji nakonec rozhodly chyby, kterých více udělali fotbalisté Hroznětína, kteří museli skousnout druhou podzimní porážku.

„Hráli jsme ustrašeně,“ zklamaně se vracel k utkání po porážce 1:2 trenér Hroznětína Milan Pokrupa. Katem jeho výběru byl vintířovský útočník Milan Havel, který si připsal na účet obě brankové radosti svého týmu.

„Bohužel to bylo o chybách, my udělali dvě a soupeř nás za to potrestal,“ poukazoval kouč Hroznětína. Po změně stran sice Hroznětín vrhl všechny své síly do útoku s vidinou vyrovnání, ale fotbalová štěstěna se k němu v koncovce otočila zády.

„Ve druhém poločase už to bylo z naší strany podstatně lepší, vytvořili jsme si několik šancí, ale vyrovnat se nám nepodařilo, i přesto si myslím, že by utkání slušela remíza,“ přemítá Pokrupa.

Podzimní titul tedy mohli slavit po jubilejní desáté výhře hráči Vintířova, ale i Hroznětín zažil úspěšnou podzimní část, ve které dosáhl na titul podzimního vicemistra.

Na třetím místě zakončil první polovinu soutěže Chodov, který dlouho kraloval podzimní části, ale závěr se týmu ze Sokolovska vůbec nepovedl a propadl se na třetí pozici. Navíc o víkendu zakončil sezonu porážkou na půdě rezervy karlovarské Slavie. „Spokojenost,“ chválil si s úsměvem vítězství svého týmu nad Chodovem 4:3 slávistický trenér Martin Karbula.

„Celé utkání jsme byli lepší a fotbalovější tým, který diktoval hru a zaslouženě vyhrál,“ poukazoval Karbula.

Další překvapení se pak zrodilo na umělce chebského FC, tam se představilo Královské Poříčí, které překvapivě muselo skousnout čtyřbrankovou porážku.

V souboji tabulkových sousedů uspěla v podzimní derniéře Nová Role, která hostila Františkovy Lázně, jež porazila tříbrankovým rozdílem a k tomu přidala jako bonus čisté konto.

Z výhry se na závěr radovala také Lomnice, ta uspěla v důležitém souboji s karlovarskou Lokomotivou, kterou udolala jedinou přesnou ranou.

Výhru na závěr urval i Nejdek, který se představil na půdě Nového Sedla, kde dosáhl na výhru rozdílem tří branek. To nejlepší nakonec. V souboji o fotbalového černého Petra uspěla Toužim, která se dlouhou dobu krčila na dně tabulky.

Malou náplastí jí však může být důležitá výhra na půdě Žlutic, ke které Toužimi napomohla gólově zvládnutá devítiminutovka, během níž nastřílela tři branky, což se ukázalo jako rozhodující. Toužim tak po druhé podzimní výhře opustila poslední příčku, na kterou spadly právě Žlutice.

KRAJSKÝ PŘEBOR, 13. kolo

Nová Role – Františkovy Lázně 3:0 (1:0). Branky: 10. Dorunda Vasyl, 48. a 74. Neudert Filip.

Žlutice – Toužim 2:3 (0:0). Branky: 50. a 88. Čech Adrian – 70. a 73. Legr Josef, 79. Marek Lukáš.

Nové Sedlo – Nejdek 1:4 (1:1). Branky: 11. Rychna Bedřich – 27. Jílek Jakub, 55. Mandous Antonín, 89. Schlosser Jiří, 91. Satýnek Patrik.

Slavia Karlovy Vary B – Chodov 4:3 (2:2). Branky: 27. Mašata Jan, 38. Horník Sebastian, 70. a 88. Vokáč Rostislav – 28. a 40. Frána Ondřej, 79. Kočí Lukáš.

Lomnice – Loko Karlovy Vary 1:0 (1:0). Branka: 28. Veselý Martin.

Hroznětín – Vintířov 1:2 (1:2). Branky: 18. Švandrlík Jakub (vlastní) – 8. a 39. Havel Milan.

FC Cheb – Královské Poříčí 4:1 (1:0). Branky: 32. Kutlák Ivan, 55. Šiman Václav, 60. Sedlák Petr, 70. Altman Václav – 90. Dubaj Štěpán.