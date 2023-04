/FOTO,VIDEO/ Šestnácté kolo krajského přeboru okořenil fotbalový hit v podání bitvy dvou nejlepších celků soutěže. Před skvělou návštěvou, která čítala 700 diváků, pokořil Ostrov na svém pažitu druhé Dvory 6:1, čímž dokráčel k patnácté výhře v řadě za sebou.

Ostrov opanoval šlágr kola, Dvory porazil 6:1.

DVORY NEMĚLY NÁROK

Souboj dvou nejlepších celků přeboru přetavil v jednoznačnou záležitost Ostrov, když slavil vysokou výhru 6:1. „Celý týden jsme se na zápas pečlivě připravovali, jelikož jsme věděli, že Dvory mají kvalitní a zkušené hráče,“ připomněl ostrovský zadák Petr Řehák, že v Ostrově před šlágrem kola neponechali nic náhodě.

Právě ostrovský výběr pod taktovkou zkušeného kouče Karla Tichoty předvedl koncentrovaný výkon. „K zápasu jsme přistoupili s respektem k soupeři, ale se zdravým sebevědomím,“ poukazoval Řehák. Ostrov načal bortit dvorské šance na senzaci již v závěru prvního poločasu, kdy se po centru Bursíka prosadil nejlepší kanonýr soutěže Milan Novotný.

„Snažili jsme se od první minuty hrát svou hru, ze které pramenil vedoucí gól, před tím nastřelené břevno, a ke konci prvního poločasu v rozmezí několika sekund dvě tyče,“ narážel urostlý obránce na dvě orazítkované tyčky v závěrečné minutě, když levou nastřelil Novotný, pravou pak následně Bursík. „Dvory jsme nepustili do žádné vyložené šance a když už si něco vypracovaly, tak to Šouras pochytal,“ chválil výkon brankáře.

Po změně stran pak Ostrov vstřelil v rozmezí tří minut dvě branky, o které se postarali Jakub Kostka a Tomáš Bursík, čímž tak definitivně srazili Dvory do kolen. „O poločase jsme si něco řekli v kabině, následně to přenesli na hřiště, jakmile jsme přidali gól na 3:0, tak si troufám říct, že bylo po zápase, když se pak docela proměnil zápas v naší exhibici,“ upozorňoval Řehák, že to ze strany jeho týmu nebylo vše, když se posléze ještě jednou zapsal do střelecké listiny Milan Novotný a dvě branky si připsal při své premiéře v dresu Ostrova Ondřej Šupík.

Ostrov opanoval šlágr kola, Dvory porazil 6:1. Dvě branky měl na svědomí Ondřej Šupík (vpravo). Zdroj: Daniel Seifert

„Jen škoda inkasované branky v závěru duelu,“ zklamaně se vracel k samotnému závěru duelu Řehák, ve kterém přišel o čisté konto gólman Lukáš Macura, který inkasoval ze značky pokutového kopu, který s přehledem proměnil v 90. minutě dvorský kapitán Filip Němec. „Jsem hrdý na celý tým, nejen jak se k utkání postavil, ale také jakým výkonem a disciplínou se prezentoval, každý přidal ruku k dílu,“ neskrýval Řehák radost z cenného skalpu, který Ostrov přiblížil vysněnému návratu o divize.

„Navíc jsme vyhráli nejen na hřišti, ale také v hledišti, na to jaké bylo počasí. Klobouk dolů před fanoušky, kteří přišli a hnali nás za vítězstvím, za to jim snad bylo odměnou šest gólů v síti soupeře,“ podotkl k vysoké návštěvě, která šlágr kola na ostrovském stadionu zhlédla. „Výsledek pro kluky ze Dvorů je krutý, ale i oni, přispěli svým výkonem k úrovni utkání,“ řekl závěrem na adresu soupeře Řehák.

POŘÍČÍ ZA TŘI BODY

Bitvu tabulkových sousedů zvládlo Královské Poříčí, které využilo fotbalový azyl na sokolovské umělce, kde porazilo Hroznětín 2:0, na který se následně bodově v tabulce dotáhlo.

„Od úvodu jsme byli aktivní, po několika zahozených šancích se nám povedlo jít do vedení, kdy nás následně podržel náš gólman, které odmítl vyrovnání,“ vracel se k první části zápasu, během kterého poslal Poříčí do vedení Daniel Unger, kapitán výběru ze Sokolovska Jiří Šellong.

„Před koncem prvního poločasu šel Hroznětín do deseti, od té doby jsme měli zápas pod kontrolou,“ podotkl Šellong ke 42. minutě, kdy předčasně pod sprchy zamířil hroznětínský Michal Gruber. Hned po obrátce stran přidalo Poříčí druhou branku, když se do statistik zapsal Samuel Nguyen.

„To pro nás bylo hodně důležité, soupeř nás poté ohrožoval pouze ze standardních situací. Jsme rádi, že se nám po dlouhé době podařilo udržet čisté konto,“ pochvaloval si po duelu kapitán Poříčí.

LOMNICE UDRŽELA NEJDEK U DNA

Čtvrtou výhru v soutěži přihodila na své konto Lomnice, která uspěla na drahovické umělce v souboji s posledním Nejdkem, který porazila 2:0.

„Věděli jsme, že i když hrajeme s posledním týmem, tak Nejdek byl a je kvalitní tým s mladými hráči. Chtěli jsme hrát zodpovědně s jistotou v defenzivě, což se nám po většinu zápasu dařilo,“ řekl k duelu kapitán Lomnice Jaroslav Šlais.

Jeho výběr rozhodl o své výhře v závěru první půle, když ve 40. minutě skóroval Michal Štěpanovský, ve 45. minutě pak vsítil druhou branku Zbyněk Joza, který skóroval ze značky pokutového kopu.

„Branek mohl být ještě více, tři body z tohoto duelu jsou pro nás hodně cenné,“ chválil si důležitý bodový zisk Šlais.

Výsledky, 16. kolo:

Vintířov – Citice 0:2 (0:1). Branky: 19. Drabík David, 76. Stockner Marek.

Nová Role – Loko K.Vary 1:5 (0:1). Branky: 67. Šourek Martin (PK) – 12. Kolář Jakub, 68. Gojkovič Miloš, 71. Riedl Roman, 83. a 89. Pekárek Ondřej.

Ostrov – K.Vary-Dvory 6:1 (1:0). Branky: 23. a 82. Novotný Milan, 64. Kostka Jakub, 67. Bursík Tomáš, 76. a 84. Šupík Ondřej – 90. Němec Filip (PK).

Královské Poříčí – Hroznětín 2:0 (1:0). Branky: 31. Unger Daniel, 47. Nguyen Samuel.

Nejdek – Lomnice 0:2 (0:2). Branky: 40. Štěpanovský Michal, 45. Joza Zbyněk (PK).

Toužim – Slavia Karlovy Vary B 3:4 (0:4). Branky: 67. Borek Tomáš, 72. Hotěk Miloslav (PK), 84. Řehák Daniel – 17. Černý Štěpán, 26. Brož Kryštof, 36. Horník Sebastian, 44. Matoušek Martin.

Odloženo: Nové Sedlo – Chodov.