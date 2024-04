V prvním jarním kole si překvapivou ztrátu připsal na svůj účet smíšený tým horalů Merklína a Abertam, pro který to byla teprve druhá domácí ztráta v domácím prostředí. Horalé, kteří se drží na první příčce totiž uhráli s rezervou Sedlece pouze nerozhodný výsledek 2:2, když během duelu navíc museli dohánět dvoubrankové manko. To sice po změně stran rychle smazali, ale na výhru to nestačilo.