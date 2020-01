„My jsme si udělali trochu delší volno, než je zvykem,“ s úsměvem glosoval poříčský trenér Štěpán Dubaj a hned připojil: „Zimní přípravu jsme zahájili až 14. ledna, o to byla intenzivnější.“

S docházkou to však nebylo podle představ trenéra týmu ze Sokolovska, přesto je spokojen. „Samozřejmě že bych měl radši na tréninku dvacet hráčů, ale to bohužel nejde vzhledem k zaměstnání a šichtám, které hráči mají, nicméně docházka není úplně zlá, v průměru nás chodí jedenáct,“ přiblížil Dubaj důvody, které trápí i další týmy z nižších soutěží napříč fotbalovým spektrem.

Oproti jiným týmům vsadilo Královské Poříčí během zimního drilu na pohodu, ale o to více okořeněnou dřinou a potem. „Co se týká počtu tréninků, tak to nějak nehrotíme, scházíme se dvakrát v týdnu, proto jsou tréninkové dávky opravdu výživné, a každý si tak musí sáhnout na dno svých sil,“ s úsměvem narážel Dubaj na náročnost tréninků, kterou musejí pod jeho velením hráči absolvovat.

Trenér poříčského výběru je během tréninkových jednotek nesmlouvavý, a nikdo tak nemá naordinovány žádné úlevy, spíše naopak. „Na co jsou tréninky zaměřeny? To je tajemství našeho úspěchu (smích), samozřejmě na kondici a sílu, bez úlev,“ prozradil trenér Královského Poříčí.

Ani podzimní kádr nedoznal během zimní přestávky velkých korekcí, spíše naopak, vše zůstalo při starém.

„Žádné velké změny se nekonaly, posily by měly dorazit až po konci jarní části. Momentálně mám sice jednoho hráče v jednání, ale to si zatím nechám pro sebe. Takže by se jaro mělo odehrát ve stejném duchu a se stejnými hráči jako na podzim,“ upozorňoval Dubaj. Poříčí má za sebou i první přípravný duel, ve kterém se střetlo s Trstěnicemi, se kterými nakonec remizovalo 3:3.

„Nerad hodnotím první přátelák v zimě, ale zápas to nebyl vůbec špatný. Otočili jsme nepříznivý stav z 0:2 na 3:2 a nakonec nám Trstěnice daly ještě jednu branku, takže remíza 3:3 byla zasloužená. Trstěnice mají opravdu dobrý tým, se kterým hrajeme pravidelně a pokaždé nás výborně prověří,“ chválil netradičně soupeře šéf poříčské kabiny.

První celek krajského přeboru má v plánu soustředění, které absolvuje na Šumavě. „Máme v plánu zimní soustředění, které beru jako vrchol zimní přípravy, kde si hráči sáhnou opravdu na dno svých fyzických, ale i psychických sil. Bude se konat v horských kopcích na Šumavě. Pak už budeme pouze ladit formu na jarní část,“nastínil Dubaj.

Galeje si však Poříčí tradičně zpestří i dalšími přípravnými zápasy. „Máme před sebou čtyři utkání, střetneme se s divizními celky, ať je to Březová, Ostrov či Baník Souš. Generálku pak odehrajeme v březnu se Skalnou a pak se uvidí, jestli máme na to, obhájit podzimní prvenství,“ dodal Dubaj.