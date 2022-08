Jenže bez fotbalové práce nezůstal úspěšný kouč dlouho, když kývl na nabídku hroznětínské Olympie, která taktéž zažila úspěšnou sezonu v krajském přeboru mužů, ve které dosáhla na titul vicemistra soutěže.

„Během přestávky se ozval Hroznětín a nabídl mi alternativu, jak vyvážit rodinu, práci a fotbal, tak uvidíme, jak to bude fungovat,“ říká s úsměvem třiačtyřicetiletý trenér, který na lavičce vystřídal Milana Pokrupu.

A o motivaci bude mít zkušený lodivod postaráno, jelikož Hroznětín chce opět čeřit nejvyšší příčky. „Samozřejmě jsem si vědom, že přicházím do mužstva, kde nás všichni budou srovnávat s minulou sezonou,“ je si vědom Karbula.

„Se vší pokorou ke skvělému výsledku v uplynulé sezoně musím říct, že letos bude úplně jiná soutěž. Bude daleko těžší a vyrovnanější než v předchozích ročnících,“ narážel trenér Hroznětína na exdivizní Ostrov, který se v krajském přeboru představí. Dalšími konkurenty budou Olympii z pozice nováčků Dvory a Citice a také nelze opomenout obhájce loňského triumfu Vintířov.

Tomu také v Hroznětíně přizpůsobili letní galeje. „Během přípravy se snažím hráčům připravit tréninkové jednotky tak, abychom nabrali fyzičku, ale vše v rámci hřiště a s míčem u nohy,“ poukazoval Karbula.

Poprat se však bude muset hroznětínský kormidelník i se změnami v kádru. „Tým opustil stoper Provazník, to bude samozřejmě určitým způsobem ztráta, ale jsem zastáncem toho, že jednotlivec mužstvo nedělá, a já vím, že ho plnohodnotně nahradíme,“ upozorňoval Karbula.

„Sice máme další náznaky u dvou hráčů ze širšího kádru, že se rozhodují co dále, ale věřím v jejich loajalitu a chtíč u nás zůstat,“ přeje si setrvání hráčů v Hroznětíně.

„Co se týče příchodů, tak ze Slavie k nám přišel Petr Gabriel a v jednání máme ještě další kluky,“ říká k pohybům v kádru Karbula a hned připojil: „Chci jít spíše cestou stávajícího kádru a uvidíme, zda je to správně, nebo budeme hledat i jinde.“

Hroznětín tak má před sebou náročnou sezonu, obzvlášť když bude obhajovat loňské druhé místo. „Pro nás bude každý zápas důležitý, jelikož body se budou získávat velmi těžko,“ přemítal Karbula nad vyrovnaností soutěže.

A právě vstup do podzimní části Hroznětínu napoví, jakým směrem se budou jeho kroky v první části soutěže ubírat. „Bude to výzva,“ zdůrazňoval Karbula. „V prvních třech kolech nás čekají týmy, které se budou prát o čelo tabulky, a my jim chceme být vyrovnaným soupeřem a následně hrát důstojnou roli v soutěži,“ nastínil cíle, se kterými bude Hroznětín do nového ročníku krajského přeboru vstupovat.

„Po první části chceme být v horní polovině tabulky, víme však, že to bude sakra těžké,“ dodal závěrem Karbula.