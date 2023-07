Na úvod letní přípravy deklasovali SV Poppenreuth, pak remizovali 1:1 s Ostrovem. Následně ale podlehli Rokycanům a teď fotbalisté Sokolova museli přijmout další porážku. V sobotním utkání Baník prohrál na hřišti ve Františkových Lázních s Hvězdou Cheb 1:3.

Baník Sokolov (zelení) podlehl Hvězdě Cheb, archivní snímek. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Čestný úspěch Sokolova zaznamenal v 83. minutě Mikleš, jenž pouze korigoval konečný výsledek. V barvách Chebu, který tak odčinil předchozí drtivou porážku 0:5 od Mariánských Lázní, se gólem blýskla trojice Sedláček, Janda a Hrotek. Hvězda se tak dobře naladila na utkání MOL Cupu v Plzni na Petříně.

Ostrov si zastřílel, diviznímu Tachovu nadělil bůra. Jak duel hodnotili trenéři?

O víkendu byla v akci také Březová, která uhrála cennou remízu v Plzni na Doubravce s domácím SK SENCO (divize A) 0:0. „Po fyzické stránce utkání rozhodně splnilo účel, ale co se týče hry, na obou stranách bylo hrozně moc ztrát, my chybovali a byli nepřesní především v přechodové fázi. Na to se musíme zaměřit a ještě to vypilovat," říká trenér Plzeňanů Pavel Vaigl.

Zach po výhře: Úvod zápasu musí být varováním, stále je na čem pracovat