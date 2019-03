Do něj zasáhnou z pozice lídra v neděli 24. března od 15 hodin hráči chebské Hvězdy, kteří během zimní výluky překvapivě posilnili tým pouze o jednoho hráče, a to Khalida Mohafidiho.

„Do kádru jsme moc nezasahovali, protože si myslíme, že nebylo potřeba. Navíc týmu věřím, kdybych nevěřil, byl bych špatný trenér,“ poukazoval trenér chebské Hvězdy Miroslav Šebesta. Hned v úvodním kole druhé poloviny soutěže zamíří Chebané do Toužimi, která je již v podzimní části pořádně potrápila, když nakonec podlehla Hvězdě v gólové přestřelce 3:5.

„První jarní zápas, první zápas venku, těžký terén. Toužim je nepříjemný soupeř, ale to si nevyberete. Všechny zápasy na jaře budou těžké. Myslím, že díky terénu to bude více o bojovnosti a srdíčku,“ přemítal nad prvním duelem Šebesta.

Právě Hvězda půjde v jarní části s kůží na trh, když si všichni soupeři budou chtít připsat na svůj účet skalp lídra tabulky.

„S tím musíme počítat a vyrovnat se s tím, ale takto už to bylo i na podzim, kdy jsme se dostali do čela tabulky,“ narážel trenér Hvězdy na motivaci ostatních týmů již v první polovině soutěže.

O tom, v jakém složení vyběhne jedenáctka Hvězdy k utkání v Toužimi, bude rozhodnuto až před zápasem.

„Máme širší kádr a rozhodujeme se podle aktuální formy hráčů či z hlediska taktiky na soupeře. Nemáme jen jedenáct hráčů, ale mužstvo, ve kterém je dvacet hráčů,“ podotkl Šebesta. Hvězda by i v jarní části ráda navázala na skvělé výsledky z podzimní části. „Chceme se co nejvíce přiblížit výsledkům a výkonům z podzimu. Jsme realisté a víme, že podzim byl výsledkově ojedinělý,“ krotil chebskou euforii po zisku podzimního mistra trenér chebského výběru.

Do Toužimi zamíří Chebané s jediným cílem, bodovat. „Nejdeme do zápasu, že chceme třeba bod. Myslím si, že i ostatní mužstva, když nastoupí, chtějí vyhrát. Jak se to podaří, se ukáže potom na hřišti,“ dodal Šebesta.

Krajský přebor mužů, 14. kolo: FC Cheb – Lomnice (PÁ, 18.00), Nová Role – Chodov, Žlutice – Nejdek, Citice – Stará Role, Františkovy Lázně – Horní Slavkov (vše SO, 15.00), Královské Poříčí – Nové Sedlo (NE, 12.30, UMT Baník Sokolov), Toužim – Hvězda Cheb (NE, 15.00).