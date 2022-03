Přesto však našel na podzimní části pár nedostatků. „Všechny zápasy nebyly z naší strany ideální, když se nám v nich nedařilo tak, jak jsme si přáli,“ upozorňoval karlovarský šikula, že ne vždy byla fotbalová štěstěna jeho týmu příznivě nakloněna.

Během zimní přestávky vyhlásil dvorský klub atak nejen na první příčku v tabulce, ale také na postup do krajského přeboru. Tomu přizpůsobil také zimní přípravu.

„Příprava byla náročná,“ přiznával Došek, že je během přípravy trenér nešetřil. „Hodně jsme pracovali s balonem, trénovali jsme dvakrát v týdnu a víkendy jsme vyplnili přípravnými zápasy,“ přiblížil náplň zimního drilu v podání dvorského týmu.

„Přípravné zápasy byly za mě vybrané skvěle, když jsme vesměs nastupovali proti těžkým soupeřům,“ chválil si zimní prověrky, ve kterých Dvory dosáhly vesměs na výhry.

Do zimní přípravy pak naskočily i nové tváře, které mají pomoci Dvorům k postupu, když kádr posílil ostřílený exligista Václav Koloušek.

Dále tým posílili extřetiligoví hráči Jan Staněk, Pavel Maňák, Jan Tolar a Ondrej Shorný.

„Nebál bych se říci, že přišli hráči do základní sestavy, takže posilnění to bylo razantní,“ kvitoval příchod posil šestadvacetiletý hráč.

Na výkony zkušených hráčů, kteří tým během přestávky posílili, budou ve Dvorech spoléhat. „Slibujeme si dobré výkony a boj o první místo,“ má jasno Došek.

Ale to není jediný cíl, se kterým dvorský výběr bude do jarní části I. A třídy vstupovat. „Chceme hrát především pohledný fotbal, který přitáhne diváky na náš stadion, a tím naplnit přání Jardy a Martina, aby mohli poslat nahoru panu Havlovi, co slíbili,“ připomněl Došek cíl klubu, kterým je vyprodat stadion.

Na start jarní části se dvorská družina těší a bude patřit ke kandidátům na triumf v soutěži. „Jsme dobře připraveni, ale důležité také bude, jak bude držet zdraví hráčům. Do jarní části půjdeme s pokorou, ale cíl je jasný, chceme bojovat o postup,“ dodal.