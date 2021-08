Připraveny budou slosovatelné vstupenky a ceny stojí za to, když si vítězové odnesou hodinky či mobilní telefon, každé v hodnotě 5 000 Kč. Pokud navštíví duel nad 700 fanoušků, tak se navíc po závěrečném hvizdu bude losovat znovu, tentokrát si jeden šťastlivec odveze auto. Dvory čeká domácí premiéra v krajské I. A třídě.Zdroj: TJ Karlovy Vary-Dvory

A aby toho nebylo málo, na dvorský stadion dorazí fotbalové legendy Vladimír Šmicer, Horst Siegl či Jan Berger.

V dalších utkáních I. A třídy se podívá Loket v derby do Dolního Rychnova. Merklín bude hostit rezervu Březové a Trstěnice čeká šlágr kola, ve kterém vyzvou před svými fanoušky rezervu Mariánských Lázní.

Skalná se střetne s Ostrovem B, béčko Hvězdy Cheb přivítá Kraslice a vše zakončí souboj Pily s Citicemi.

I. A třída, 2. kolo:

Dolní Rychnov – Loket (SO, 10.30), Merklín – Březová B (SO, 14.00), Skalná – Ostrov B (SO, 17.00), Trstěnice – Mariánské Lázně B (SO, 17.00), Karlovy Vary-Dvory – Kynšperk (NE, 15.00, Dvory), Hvězda Cheb B – Kraslice (NE, 17.00), Pila – Citice (NE, 17.00).