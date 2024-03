To Nejdek si na úvod s chutí zastřílel, když na svém stadionu zničil sedmi zásahy Svatavu, která si však vstřelila dvě vlastní branky. Překvapivou ztrátu zaznamenala Skalná, které patří čtvrtá pozice, když na půdě Pily musela skousnout jednobrankovou prohru. Do jara vstoupily vítězně Žlutice, které přetavily výjezd do Královského Poříčí, kde se střetly s rezervou březovské Olympie, v tříbrankovou výhru. Desetibrankovou prohru musel skousnout na Střelnici kombinovaný tým Aše a Hazlova od rezervy chebské Hvězdy.

Ta rozhodla o své výhře již během první půle, když nastřílela sedm z celkových deseti kousků. Hattrickem k nejvyšší výhře kola přispěl v dresu vítěze hattrickem Patrik Lekeš. To nejlepší nakonec.

Chebské FC urvalo v prvním jarním vystoupení třetí výhru v soutěži, když v důležitém souboji pokořilo Dolní Rychnov v poměru 4:1. Navíc vyfasovalo příjemný bonus, a to posun z poslední příčky na třináctou, zatímco na tu poslední se propadl po nářezu od béčka Hvězdy sdružený tým Aše a Hazlova.

Výsledky, 15. kolo:

Březová B – Žlutice 0:3 (0:2). Branky: 24. Václav Černý, 45. Ondřej Bubník, 50. Martin Kopelent.

Pila – Skalná 1:0 (1:0). Branka: 5. Ondřej Harasiewicz.

Nejdek – Svatava 7:2 (2:1). Branky: 8. Michael Carda (vlastní), 20. Filip Rutrle, 48. David Božejovský (vlastní), 57. Jakub Jílek, 73. David Gondzsala, 77. a 84. Tomáš Hofman – 33. Josef Gvizd, 78. Max Vilhelm.

Aš/Hazlov – Hvězda Cheb B 0:10 (0:7). Branky: 6. Jaroslav Petříček, 11. , 23. a 37. Patrik Lekeš, 18. a 44. Radim Prokopec, 31. Jan Kováč, 57. Michal Orvoš, 75. Lukáš Komárek, 88. Jan Dvořák.

Františkovy Lázně – Loket 1:0 (1:0). Branka: 21. František Nedbalý (PK).

FC Cheb – Dolní Rychnov 4:1 (2:1). Branky: 12. a 25. František Větříček (první z PK), 67. Matěj Cverčko, 88. Tomáš Švarc – 23. Fathi Hedar.

Sokolov B – Kraslice 7:0 (3:0). Branky: 35. , 51. a 55. Tomáš Mikleš, 39. Jan Schulz, 67. Roman Domin, 90. Vojtěch Štrunc.