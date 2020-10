„Když jsou výsledky, tak všichni jsou spokojení,“ s úsměvem naráží na fotbalovou euforii v trstěnické kabině nejlepší střelec týmu Francisc Labai. „Máme skvělou partu a společně táhneme za jeden provaz,“ připomíná obávaný kanonýr profity svého týmu. Sám ale ví, že je to vizitka celého týmu.

„Je to zásluha všech, od trenéra až po hráče, je tam vzájemný respekt a přátelství a to je nejdůležitější. Věřím, že nikdo nepovolí jak na hřišti, tak v kabině, ale i mimo fotbal,“ vypočítává Labai. Trstěnice, které okusily v minulých časech i divizní soutěž, tak mají dobře rozehranou partii. Na dohled mají krajský přebor, ale o tom se v zákulisí trstěnického klubu mluví potichu. „Kdo by nechtěl postoupit, ale vše je hrozně daleko,“ dobře ví Labai.

Zdroj: Foto: Trstěnice

„Je jen na nás, jestli tomu dáme na tréninku či při zápase vše. Pokud fotbalu dáš všechno, sice ti vrátí jen málo, ale jsou tam výsledky, opačně, pak je to bez výsledků,“ má jasno nejlepší střelec krajské I. A třídy. V čele tabulky tak má k dobru před pronásledovateli pět, respektive šest branek.

„Určitě jsem rád za nejlepšího střelce, ale je to zásluha celého týmu, bez nich bych to nedokázal,“ poukazuje skromně Labai, který během podzimu stihl nastřílet už tři hattricky. Jeho gólový apetit ocení bez debat týmový pokladník, a právě v podání Labaie si může přijít na hezký peníz.

„Určité slevy máme nastavené,“ culí se Labai a přidává: „Přeci nemůžete hráče znechutit tím, že cinká pokladna.“ (úsměv) Trstěnický útočný hrot zdobí na hřišti nejen vytříbená technika, ale také rychlost. „Mojí zbraní je balón. Na druhou stranu bych zapracoval na docházce na trénink, ale je to dané mojí pracíi, když chodím na směny, ale v dnešní době je práce práce, prostě to jinak nejde,“ smutně poznamenává Labai.

Zdroj: Foto: Trstěnice

Před vynucenou čtrnáctidenní pauzou vévodí Trstěnice tabulce I. A třídy s tříbodovým náskokem před rezervou Mariánských Lázní a osmibodovým před tandemem Citice, Skalná. „Laťku jsme nastavili hodně vysoko, ale věřím, že ji udržíme a bude se nám stále dařit, tedy pokud se ještě podzimní část rozjede,“ přeje si návrat na hrací plochu hráč s číslem sedm na zádech.

Prozatím se Trstěnice, stejně jako další kluby, připravují v omezeném počtu či individuálně. „Na pořad opět přišly individuální tréninky, ale věřím, že se brzo opět vrátíme k normálnímu tréninku a hlavně na hřiště,“ říká Labai a závěrem dodává: „Podle mě zasáhla tato situace každého z nás, záleží tedy jen na nás, jak se k tomu všemu postavíme a budeme respektovat a dodržovat opatření, abychom se zase vrátili do normálu.“