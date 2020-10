„Samozřejmě, na řadu přicházejí opět individuální tréninky, protože nic jiného hráč nemůže v tuto chvíli dělat,“ naráží předseda karlovarské Lokomotivy Petr Kořán na omezení volného pohybu a také uzavření sportovišť.

„Na jedné straně chápu naši vládu, která svým jednotným nařízením chce v celé zemi přerušit kontakt mezi lidmi a tím docílit snížení rychlosti nákazy covid-19, na druhou stranu si myslím, že všechny kluby na krajské úrovni a výš jsou zcela jistě schopné zajistit bezpečné podmínky pro provoz svého tréninkového i zápasového procesu,“ přidává svůj pohled na současnou situaci.

Na řadu tak přišly neoblíbené individuální tréninky, které mohou hráči v rámci volného pohybu absolvovat ve dvou, ale při dodržení nařízených opatření.

„Co se týče mužského týmu, tak jde o dospělé lidi a myslím si, že každý hráč zodpovídá především sám za sebe a je v jeho zájmu udržet se v kondici a být pak dostatečně připravený. Horší je to, že nikdo neví, kdy tato výjimečná situace skončí a sport se vrátí, nebo alespoň přiblíží svému normálu,“ připomíná předseda Lokomotivy nejistotu, která s blížícím se termínem návratu na fotbalové stadiony stále krajské kluby tíží.

„Pokud se 3. listopadu opět začne trénovat a hrát, tak se s tím, myslím, všichni bez většího problému vyrovnajía rozehraná sezóna se může nakonec i slušně dohrát. V opačném případě to bude docela problém, který se bude muset nějak řešit,“ vypočítává Kořán.

Varianty se nabízejí hned dvě. První je, že by se podzim dohrál, druhá pak, že by se podzimní část dohrála během jarní části.

„Varianta dohrát podzim během jarní části samozřejmě také je, ale pak zase záleží, kdy by se zápasy dohrávaly. Pokud by se zápasy dohrávaly například v týdnu, tak jako na jaře v naší nejvyšší soutěži, tak se určitě zvýhodní týmy, které mají široký kádr a disponují mladými, studujícími hráči nebo hráči bez pracovních povinností,“ poukazuje šéf Lokomotivy.

„Pokud se zase soutěž protáhne až do letních měsíců, tak se radikálně zasáhne do letní pauzy, dovolených a samozřejmě i přípravy na další sezonu. V obou případech bude u neprofesionálních mužstev většina kádrů často neúplná a bude se to samozřejmě odrážet i na výsledcích soutěže,“ připomíná nástrahy přesunu podzimu do jarní části soutěže.

„My se budeme muset přizpůsobit každé variantě, ale já bych se snažil podzimní část, nebo její co největší porci, nějak dohrát ještě do konce kalendářního roku 2020, tak aby pro jarní část soutěže zbývalo dohrát co nejméně zápasů,“ dodává závěrem Petr Kořán.