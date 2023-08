Volné přestupy v kraji skončily, adresu mění 31 fotbalistů! Víme, kdo a kam

Letních přestupů v Karlovarském kraji využily desítky fotbalistů, ale netěžily z toho pouze kluby v regionu, leckde i hodně ztratily.

Třeba takový Baník Sokolov, který v loňské sezoně sestoupil z České fotbalové ligy do divize, opustila brankářská jednička Pavel Hrabačka, jenž odešel do ambiciózního FK Robstav (třetí liga), který je sice klubem z jihu Plzeňska, ale kvůli neshodám s TJ Přeštice, má nově sídlo v Mariánských Lázních. Společně s Hrabačkou do Robstavu ze Sokolova odešel i spoluhráč Lukáš Šulc.

Fotbalisté v kraji ve velkém v létě měnili svoje adresy.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Pořádně naopak posílila divizní Březová, která přivítala nového kouče Marka Kratochvíla a několik dalších hráčů. „Josef Hudec, Dominik Hašek a Ludvík Tůma, to je trojice, která by měla kromě fotbalové kvality přinést i zkušenosti,“ podotkl kouč Březové k první trojici, která tým vyztužila. To ale nebylo ze strany Olympie vše - do týmu totiž zamířila další pětice plejerů.

„Tomáš Dočkal, to je univerzál, který je schopný nastoupit téměř na všech pozicích. Pavel Hruška a Jakub Lattisch by zase měli přinést dynamiku a drzost na krajích hřiště. Lukáš Tamajka, to je dříč a bojovník do obranné řady. Štefan Chyla, mladý hráč, kterého můžeme využít na více pozicích,“ doplnil Kratochvíl.

Poměrně aktivní byl na přestupovém trhu také Ostrov, nováček divizní skupiny B, který v minulé sezoně naprosto suverénním způsobem ovládl krajský přebor. Do kádru Karla Tichoty přišli Jakub Gabriel, Martin Kodajek (příchody z mládeže Slavie Karlovy Vary), Karel Jiřík (dorost) a z Karlových Varů se vrátili ostrovští odchovanci Dominik Vaněček s Martinem Matouškem.

„Oba (Vaněček s Matouškem) získali zkušenosti v ČFL a věřím, že pro tým budou velkým přínosem. Dominik prokázal své kvality v předloňské sezoně v Ostrově i loni na podzim ve Varech. Martin dokáže díky své univerzálnosti odehrát kvalitně utkání na více postech,“ komentoval trenér Karel Tichota. „Dalším do party je Ondřej Nýber, který se vrací z VFC Plauen. Od něj, jako od ofenzivního hráče, očekávám produktivitu a celkové zkvalitnění útočné fáze,“ vysvětlil.

Fotbalisté v kraji ve velkém v létě měnili svoje adresy.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Velmi zajímavou akvizici získali třetiligové Karlovy Vary, kam přišel dvaadvacetiletý obránce Karel Žilák, který v minulosti reprezentoval Baník Sokolov, Slavoj Vyšehrad, ale především Viktorii Plzeň, kde byl šest let a zahrál si s ní i juniorskou Ligu mistrů proti Realu Madrid či AS Řím.

Z Mariánských Lázní zase do Hvězdy Cheb odešel Patrik Kořistka, kterou posílili i Pavel Hudeček, Jan Kováč a Tomáš Bauer. Cheb už naopak nemůže počítat s Lukášem Kombercem, Václavem Krausem, Jakubem Andělem, Dominikem Kubincem (všichni odchod do Sokolova) i Jiřím Huclem a Jindřichem Eisenreichem, jenž sice nikam neodešel, ale přerušil aktivní hráčskou kariéru.

Pořádný úlovek se v neposlední řadě podařil také Mariánským Lázním, které pouhé dva dny před prvním kolem získaly do svých řad španělského záložníka Diega Tapia-Fraitese.Čtyřiadvacetiletý hráč fotbalově vyrůstal v asijském Hongkongu, kde s týmem Hong Kong FC ovládl tamní druhou ligu.

FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutomodří), archivní snímek.Zdroj: Jindřich Schovanec

Poté zamířil do Spojených států, kde čtyři roky nastupoval za McKendree University ve druhé univerzitní lize. V posledním roce studia nastupoval i za tým Corpus Christi FC ve čtvrté nejvyšší americké lize.

V loňské sezoně hrál za španělský tým CD Almuñécar City a naposledy se mihnul ve čtvrté norské lize v týmu Nybergsund IL odkud se přes partnerský klub FK Robstav dostal až do Mariánských Lázní. „Přichází k nám zahraniční hráč, kterého máme za úkol nastartovat pro vyšší soutěž. Diego v Čechách bude působit v prvním klubu, tak doufejme, že mu adaptace nebude dlouho trvat a bude pro náš tým v sezoně přínosem,“ okomentoval příchod Španěla Josef Novotný ze sportovní úseku lázeňské Viktorie.

Vybraný přehled dalších zajímavých přestupů: Martin Mičkanin (Hroznětín → Dalovice), Jan Stütz (Hroznětín → Dalovice), Petr Krejza (Žlutice → Chyše), Radek Bečvář (Chodov → Vintířov), Jakub Rosenberg (Vintířov → Královské Poříčí), Miroslav Peška (Sokolov → Mariánské Lázně), Martin Patrovský (Mariánské Lázně → Doubravka), Martin Lukáš (Mariánské Lázně → Holýšov), Ivan Kutlák (FC Cheb → Vejprnice).