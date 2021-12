Do soutěže jste vstupovali se statusem nováčka, přesto jste dokázali až na výjimky své soupeře přehrát, jak byste tedy hodnotil podzimní část, ve které jste obsadili první místo?

Spokojeni jsme, a to nejen proto, že jsme na prvním místě, ale i proto, že mužstvo postupně začíná fungovat podle našich představ. Je to ale jen poločas a my se musíme dobře připravit i na jarní část.

/FOTO/ KRAJSKÉ TŘÍDY: Podzimní mistři Trstěnice a rezerva Sokolova

Už úvod byl pro soupeře zdrcující, když jste dosáhli například na vysokou výhru 16:0 nad Křižovatkou…

To se občas stává, zkrátka, jak se říká, do čeho jsme kopli, to tam spadlo.

Během podzimní části jste šli od vítězství k vítězství, body jste ztratili po remízách s Bukovany či Lipovou…

Ty remízy mě mrzí, především v Bukovanech, tam jsme předvedli i jeden z nejhorších výkonů. Lipová v utkání předvedla svoji kvalitu.

Bylo znát, že se na vás soupeři více připravovali?

Nevím, jestli se více připravovali, ale soupeři o nás dobře vědí, jsme největší klub v soutěži. Naši hráči hrají vyšší soutěže, těmi prošli i ti zkušení. Pro soupeře jsme výzva, a dokud je stav nula nula, často se i překonávali.

Ve váš prospěch hovoří i skóre, kdy jste měli nejlepší útok a nejlepší obranu…

To nás těší, kluci to berou vážně a až na malé výjimky, soupeře nepodceňují a hrají zodpovědně.

Milan Pari, trenér FK Baník Sokolov.Zdroj: Daniel SeifertVesměs jste profitovali z úspěšného mixu hráčů, kdy zkušené hráče doplnili draví mladíci, souhlasíte?

Souhlasím. Hlavně chci vyzdvihnout přístup zkušených hráčů, oni „dělají kabinu“, tak aby se mladým v mužstvu doslova líbilo. Když je potřeba, makají na hřišti, když přijdou mladí, bez problému jim kryjí záda na lavici. Vědí, proč jsme B-tým založili.

Opomenout nemůžeme ani posily z třetiligového A-týmu, které vesměs pravidelně chodily B-týmu vypomáhat…

To není jen o vypomáhání. Jeden z hlavních důvodů založení B-týmu je vytvořit mezistupeň pro končící dorostence, kde se mohou dále připravovat pro A-tým. Další důvod je, aby i méně vytížení či hráči po zranění z A-týmu měli zápasovou praxi, respektive se mohli u nás rozehrát. Na druhou stranu budou hráči B-týmu kdykoliv připraveni vypomoci A-týmu.

Před sebou máte krátkou přestávku, kterou následně vystřídá zimní příprava. Kdy se vrhnete do fotbalového procesu a jakou bude mít náplň?

V tomto složení týmu je zatím těžké plnit klasický tréninkový proces v zimní přípravě. Zkušení se udržují sami dle svých možností, mladší z B-týmu mají možnost trénovat buď s A-týmem, nebo s dorostem. Jak se bude postupně skladba hráčů omlazovat a bude nás zkrátka víc, určitě se bude rozjíždět i tréninkový proces.

S jakými cíli půjdete do nového roku a následně jarní části soutěže?

Jak jsem již vysvětlil důvod založení B-týmu, potřebujeme k tomu co nejkvalitnější soutěž, a tak cílem je jednoznačně postup. Pro kvalitu hráčů z dorostu a A-týmu potřebujeme hrát alespoň krajský přebor.