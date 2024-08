„Odehráli jsme velmi náročné utkání proti velmi těžkému soupeři. Do zápasu jsme šli s poctivou obranou a hrou na brejky. Bohemka od úvodu ukázala své kvality a vstoupila do utkání hodně aktivně. My přečkali úvodní tlak domácích a po brejkové situaci šli do vedení. Domácí ale z herní převahy dokázali do poločasu výsledek otočit na 2:1, když jsme druhý gól Bohemce darovali,“ řekl k prvnímu poločasu trenér Slavie Lukáš Přerost.

Po změně stran domácí stvrdili svou výhru dalšími dvěma zásahy, když se celkově dvakrát prosadili v duelu po dvou trefách Vít Šimr a Šimon Černý. Sešívaní tak museli skousnout premiérovou výhru v soutěži, když se prozatím drží na třinácté příčce.

„Vstup do druhé půle se více vydařil domácím a po naší hrubé chybě stoperů odskočili na 3:1. Pak se hra vyrovnala a my se snažili s výsledkem něco udělat, ale soupeř nám vstřelil čtvrtou branku, když to bylo zasloužené vítězství domácích,“ doplnil k zápasu karlovarský kouč.

CU Bohemians Praha – FC Slavia Karlovy Vary 4:1 (2:1). Branky: 29. a 48. Vít Šimr, 42. a 85. Šimon Černý – 17. Vít Podivín.

Podstatně hůře pak dopadli jejich kolegové v kategorii U17. Od úvodní minuty tvrdil nejen fotbalovou, ale také gólovou muziku domácí výběr, který již ve 21. minutě vedl rozdílem tří branek. Po změně stran pak dorostenci Bohemky přidali dalších šest branek, když se Slavia dočkala alespoň premiérové trefy v soutěži, když čestný úspěch zaznamenal v 83. minutě Stanislav Kadlec, který zmírnil prohru na konečných 1:9. Karlovarští mladíci tak i ve druhém vystoupení vyšli bodově naprázdno, když se bez bodového zisku krčí na průběžné devatenácté pozici.

CU Bohemians Praha – FC Slavia Karlovy Vary 9:1 (3:0). Branky: 2. a 86. Dalibor Slezák, 17. David Batlík, 21. Jakub Vrňata (PK), 47. Tadeáš Matějka, 64. Sebastian Hartl, 66. Filip Kadlec, 72. Makar Kireia, 89. Štěpán Hrubeš – 83. Stanislav Kadlec.