„Ale to bych nebyl já, kdybych byl spokojený (úsměv). Víme, že to mohlo být ještě lepší, ale tým je nohama na zemi a vážíme si postavení v tabulce,“ neskrýval skromnost Procházka, který svému týmu vypomohl i na hřišti, když si na účet připsal sedm branek. „Ukázali jsme, že můžeme být rovnocenným soupeřem každému, kromě Ostrova,“ narážel Procházka na dvoucifernou porážku s lídrem tabulky v poměru 0:10.

„Není tak ani důležité, co ukázal mančaft mně, ale hlavně si kluci dokázali, že jsou mnohem lepší, než si třeba sami mysleli,“ upozorňoval na kvality hráčů, kteří hájili v první části přeboru barvy citického Sokola. Před startem zimní přípravy však přišel pro Citice pořádný šok, když úspěšný trenér zamířil za hranice. „Odcházím do německého SV Poppenreuth, který bych měl začátkem února převzít jako hlavní trenér,“ prozradil Procházka své nové působiště.

„Každé loučení je smutné, ale třeba byli někteří i rádi, to nemůžu soudit, ale vcelku to pochopili dobře a cítil jsem z nich velkou podporu pro můj další krok, což mě velmi potěšilo a povzbudilo do nového angažmá. Oni mě znají a vědí, že nedělám rozhodnutí jen tak pro nic za nic,“ kvitoval podporu nejen již svých bývalých svěřenců.

I přes zahraniční angažmá si však vytáhlý kouč vždy najde chvilku na svůj bývalý tým. „Do Citic jsem chodil vždycky, když jsem měl čas, a měnit na tom nic nehodlám. Může se stát, že jim ještě pomůžu, ale pravděpodobně už jen jako hráč,“ dává šanci citickým fanouškům, že by se mohl během jarní části objevit v dresu Sokola.