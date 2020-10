„Přesun musel být fakt rychlý a byl na poslední chvíli, protože do Potůčků jsme přijeli jen pět minut před začátkem zápasu, a to jsme se stihli jen převléknout a museli jsme jít nerozcvičení na hřiště,“ připomněl akci kulový blesk v podání Hroznětína Václav Klauz.

Vstup do zápasu se však hroznětínské rezervě nepovedl, když dvakrát musela smazávat jednobrankové manko. „Začátek zápasu byl dost těžký, protože jsme nebyli vůbec rozkoukaní, hlavně já, a taky jsem se bál jít do různých soubojů naplno nerozcvičený, abych se nezranil. Takže jsme to museli dvakrát dohánět, ale kdybychom v prvním poločase proměnili naše šance, tak by ten náskok byl daleko vyšší,“ narážel Klauz na dokonalý obrat, když Hroznětín B vedl po prvním poločase 5:3.

„Ve druhém poločase jsme inkasovali hned na začátku kontaktní gól na 4:5, ale naštěstí jsme soupeře přehrávali a vytvořili si velké množství brankových příležitostí, které jsme dokázali proměnit,“ pochvaloval si gólový apetit svého týmu Klauz. Záložní tým Olympie nakonec dosáhl v horách na vysokou výhru 9:4, čímž zamířil na průběžnou první příčku áčkové skupiny bez ztráty bodu. K tomu dopomohl právě Václav Klauz třemi přesnými trefami, k čemuž připojil ještě čtyři gólové asistence.

„Při prvním góle jsem dostal nádhernou přihrávku od krajního záložníka do náběhu mezi obránce a brankáře, takže mi stačilo nastavit jen placírku a trefit skoro prázdnou bránu. Na druhý gól jsem dostal nádhernou přihrávku vzduchem na úroveň penalty a povedlo se mi zakončit nůžkami a propálit brankáře s velkým štěstím. Při třetí brance jsem dostal křižný pas mezi stopery, kteří nedokázali míč zastavit, a ten se dostal se štěstím až ke mně na levou stranu a já z prvního doteku umístil míč po zemi do protipohybu brankáři na zadní tyč,“ ohlédl se Klauz za svými gólovými radostmi.

„Při zápase jsem měl hodně prostoru a času najít volné spoluhráče, kteří měli velkou chuť dávat góly a měli opravdu dobré náběhy i přesto, že hrají, v uvozovkách, pouze III. třídu. Takže mně stačilo jen dát přesnou přihrávku na volné spoluhráče, kteří byli v zakončení naprosto chladnokrevní a byla radost jim přihrávat do skvělých situací,“ přidal svůj pohled na úspěšné asistence Klauz.