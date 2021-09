S nepořízenou se navrátil z Hranic nováček ze Sedlece, který nezvládl závěr prvního poločasu, když během šesti minut třikrát inkasoval, a to se ukázalo jako rozhodující. Výhru ukořistil v domácím prostředí Dolní Žandov, který si poradil v derby s Plesnou.

Až páté kolo nebylo úspěšné pro nováčka I. A třídy Dvory, když si připsaly premiérovou porážku na půdě Kraslic, čímž přišly o první místo. To zaujalo po výhře v derby rezervních týmů béčko Mariánských Lázní, které vyplenilo Březovou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.