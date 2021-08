První se odehraje v Chebu, kde tamní FC přivítá rezervní tým karlovarské Slavie. Ve druhém pak nastoupí na stadionu na Růžovém Vrchu karlovarská Lokomotiva a Baník Vintířov.

V sobotu 21. srpna bude nejvyšší krajská fotbalová soutěž pokračovat čtyřmi zápasy. Lomnici se postaví do cesty celek Toužimi a posléze přijdou na pořad dva taháky druhého kola.

První z nich bude k vidění na stadionu Spartaku Chodov, kam zamíří nedaleké Nové Sedlo. Druhé se odehraje na hřišti u Novorolského rybníka, kde tamní FK vyzve jedenáctku Nejdku.

Vše pak zakončí v neděli 22. srpna jediný duel, který obstará Hroznětín, jenž bude hostit Františkovy Lázně.

Krajský přebor mužů, 2. kolo: FC Cheb – Slavia K. Vary B (PÁ, 18.00), Lokomotiva K. Vary – Vintířov (PÁ, 18.00), Lomnice – Toužim (SO, 15.00). Chodov – Nové Sedlo (SO, 17.00), Nová Role – Nejdek (SO, 17.00), Žlutice – Královské Poříčí (SO, 17.00), Hroznětín – Františkovy Lázně (NE, 15.00).