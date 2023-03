/FOTBAL/ Zpackaný podzim v krajské I. A třídě, ve kterém fotbalisté Kraslic dosáhli na pouhé čtyři body, bude chtít poslední tým tabulky vylepšit v jarní části soutěže. Ztracený lesk bude navracet Kraslicím trenér Jiří Štol, který během zimní přestávky usedl na trenérský post.

Kraslice vstoupí do jarní části krajské I. A třídy s jediným cílem, pokusit se zachránit soutěž i pro příští ročník. | Foto: SK Kraslice – fotbal

„Hlavní motivací pro mě bylo pomoci týmu v této nelehké situaci,“ řekl ke svému rozhodnutí trenér Jiří Štol, který v minulosti spojil svou hráčskou kariéru Luby, Sklanou a především Kraslicemi. „I když naše situace není lehká, domluvili jsme se, že se pokusíme zachránit I. A třídu zachránit,“ podotkl k cíli pro jarní část Štol, který několik let vedl právě v Kraslicích mládežnické týmy. Teď má před sebou premiéru v mužské kategorii.

„Vzhledem k tomu, že se pomalu se všemi hráči znám, myslím si, že kabina mě přijala v pohodě. Nastínil jsem hráčům jaká je moje vize a kabina vše přijala,“ narážel Štol na společný cíl, kterým je udržení v soutěži. K tomu také přizpůsobili v Kraslicích zimní galeje, které byly v podání nového trenéra náročné. „Zimní příprava byla pro kluky celkem náročná, když jsme trénovali třikrát v týdnu za každého počasí, nebo v tělocvičně. Účast byla celkem dobrá vzhledem k tomu, že většina hráčů pracuje na směny a někteří bydlí mimo Kraslice. Navíc jsme absolvovali i soustředění, kterého se zúčastnilo sedmnáct hráčů,“ vracel se Štol k zimní přípravě.“

Kádr Kraslic však během přestávky žádné velké změny nezaznamenal, i když by se činovníci klubu posílení nebránili. „Žádné posily bohužel nemáme, chtěli jsme jednoho hráče, ale mateřský oddíl ho neuvolnil, až po skončení jarní sezony,“ posteskl si Štol. „Ze stávajícího kádru nikdo neodešel, navíc zkoušíme vlastní odchovance z dorostu, ale uvidíme, jak se rozhodnou, zda se vrátí do mateřského oddílu, nebo ještě budou pokračovat v dorostu,“ přemítal Štol.

Právě o mladé pušky mají v Kraslicích velký zájem. „Máme o ně zájem, chceme do budoucna celkově omlazovat tým,“ nastínil cíle do budoucna kraslický trenér. Před druhou částí I. A třídy ztrácejí Kraslice na devátou příčku, která zaručuje udržení v soutěži devět bodů. „Nálada v kabině je výborná a všichni věříme v záchranu. Byl bych špatný trenér pokud bych nevěřil,“ podotkl s úsměvem Štol, kterému v jarní části soutěže budou krýt záda hned dva asistenti, a to Walter Schwarz, a na hřišti pak kapitán Jakub Kurtin.