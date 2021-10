Lipová o víkendu propadla ve šlágru kola krajské I. B třídy, když musela skousnout porážku v chyšském podzámčí, kde podlehla tamnímu Sokolu 2:5.

Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„Pokud si v kabině před zápasem řekneme, že Chyše bude hrozit z dlouhých balonů po lajně, a my inkasujeme ve 2. minutě z dlouhého balonu po lajně, tak je to pro mě známka, že jsme zůstali hlavou v kabině,“ zklamaně se vrací k nepovedenému vstupu do utkání Nicolas Tůma, útočník Lipové.