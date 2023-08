/OSOBNOST DENÍKU/ Velké loučení zaznamenal před startem nové fotbalové sezony ostrovský FK. Ostřílený obránce Jan Liška, který svou kariéru vesměs spojil právě s Ostrovem dal vale diviznímu A-týmu. „Udělal bych to již minulý rok v létě, pokud bychom zachránili divizi. Rozhodnutí tedy bylo dlouhodobou záležitostí,“ poukazoval čtyřiačtyřicetiletý hráč, že rozloučení s hlavním týmem neuzrálo přes den.

Jan Liška, obránce FK Ostrov. | Foto: Daniel Seifert

Ostrovský patriot, který až na jednu sezonu v Jáchymově, byl věrný pouze modrobílým barvám. Nově bude pomáhat mladíkům v krajském přeboru, jak se těší, a co má ještě v plánu, to prozradil v rozhovoru Deníku.

Honzo, samozřejmě čas člověk nezastaví, i to zcela jistě hrálo svou roli, souhlasíte?

Ano, zcela určitě. Divize je úplně jiná soutěž než krajský přebor či I. A třída. Vím, co hráč musí absolvovat, aby byl konkurenceschopný.

Divize, do které se Ostrov navrátil, je prošpikovaná dravým mládím, ale zcela jistě jsou zapotřebí také zkušenosti, vy jich máte hodně na rozdávání, ani to vás nezlomilo?

Zkušenosti tady jsou, to bez pochyby, ale jsem soudný, když na divizi už to není. Navíc mě skvěle nahradili Petr Řehák s Kubou Duškem, leváci jako já (úsměv). Teď už to musí vzít na sebe mladší kluci, já jsem si své v divizi odehrál.

Loučení s áčkem, ale bylo se zlatou tečkou, když jste dosáhl na double, čímž se však moc hráčů nemůže pochlubit…

Loučení bylo z říše snů, každému bych to přál. A kdy jindy se rozloučit, když ne právě teď (smích).

S Ostrovem jste prošel nejen dobré, ale i špatné časy, na co si rád vzpomenete?

Musím zmínit náš první postup do divize, což byla velká událost. Následně jsme si to všichni hodně užívali. Byla skvělá parta. Chodilo hodně fanoušků, kteří chodí dodnes. Vážil jsme si toho, že jsem najednou na hřišti potkával bývalé prvoligové fotbalisty, o čemž se mi nikdy ani nesnilo. Namátkou to byli Boček, Rajnoch, Gedeon, Polodna, Janda a další.

Spoluhráči očima Jana Lišky. Ancelotti, boss, plejmejkr, motorkář a nový Nýber

Také jste zažil nespočet spoluhráčů či trenérů, který vám utkvěl v paměti?

Vzpomínám na hodně trenérů a kluků, se kterými jsem hrál. Jako trenéry určitě pány Filipa a Micanku, oba pak stále působí u A-týmu. Musím zmínit i další trenéry, pana Štěpánka, Koláčka, Štessla, Šroma a Hanuše. Opomenout bych neměl ani Karla Tichotu, jako výborného hráče, se kterým jsem si zahrál a nyní skvělého trenéra. Zahrál jsem si se spoustou skvělých fotbalistů. Nechtěl bych na nikoho zapomenout. Musím ale zmínit pár jmen, ať už je to Tomáš Oslovič, Džusy (pozn. red. Christian Horváth), Péťa Hladík, Kuba Diviš, Jindra Pachta. Dále musím zmínit Zbyňka Vondráčka, se kterým se mi hrálo parádně, hráli jsme to spolu naslepo. Výborný kluk, už se na něj těším až se potkáme na hřišti. V současné době to pak jsou Řehy, Machy, Dušín, Janky. Také s Mildou Novotňákem jsme taky něco odehráli, ten když to dostal, já šel rovnou slavit (úsměv). Například z Řehyho jde vyloženě strach a z Machyho také, když prohrává třeba i na tréninku je to fanatik, ale zdravý fanatik. Nyní mu přeji ať se brzy uzdraví a je opět tahounem.

V současné době budete ještě nějakou dobu rozdávat rady mladším spoluhráčům v krajském přeboru…

Ano, budu hrát za náš B-tým v krajském přeboru, kam jsme postoupili, takže motivace je slušná. Máme tam skvělou partu, jsou tam skvělí kluci, máme super trenéra. Pokusím se být klukům nápomocen a rozdávat zkušenosti a taky radost vedení, které nám zajistilo vhodné podmínky v Květnové, za což jim patří velký dík.

Jan Liška, obránce FK Ostrov.Zdroj: Daniel Seifert

Navíc se budete moci věnovat i své lásce, kterým je golf…

Ano, všichni ví, že hraji golf a to celkem často. Nicméně na prvním místě jsou moji synové Marek a David. Oba jsou fotbalisté, oba jsou golfisté. Také jsem se začal věnovat ostrovské mládeži. Mám radost, když vidím kluky, jak se těší na tréninky a zápasy. Přeji si, aby je fotbal hlavně bavil. Moje aktivity jsou až na posledním místě, ale čas si na golf určitě najdu.

Máte ještě nějaký fotbalový cíl či sen, který byste si chtěl splnit?

Myslím si, že za poslední léta jsme si asi splnil ve fotbale vše. Postupy, sestupy, double, nádherné zápasy, super kluky vedle mě. Potkal jsem a poznal jsem díky fotbalu skvělé lidi. Cíl, respektive představu bych, ale možná jednu měl. Pojďme společně si stále navzájem projevovat úctu a respekt, a to jak hráči na hřišti, tak hráči vůči rozhodčím, funkcionářům, delegátům, prostě všem, kdo se na fotbale podílí. Vytváříme tím lepší společnost, ukazujeme tím hlavně dětem, že není důležité vždy za každou cenu vyhrát, ale také popřát soupeři vše dobré, hlavně zdraví a ať se daří, buďme fair play. Ukažme mladší generaci pravou tvář fotbalu této nádherné hry.