Před víkendovým zápasem na hřišti divizního SK Slaný ohlásily fotbalové Mariánské Lázně jeden odchod z klubu. Do německého Mitterteichu odešel na půlroční hostování jednadvacetiletý záložník Jakub Nedbalý, který se tak v týmu setká se svým otcem Františkem, koučem týmu.

FC Viktoria Mariánské Lázně (žlutomodří), archivní snímek. | Foto: Jindřich Schovanec

„Jeho odchod je pro nás velmi citelnou ztrátou. V posledním roce Kuba neprožil úplně jednoduché období, kdy musel na operaci, ale v zimní přestávce se vrátil ve velkém stylu a byl jedním ze strůjců naší jarní jízdy za záchranou,“ řekl pro klubové sítě k odchodu mladíka Josef Novotný ze sportovního úseku Viktorie.

„Jestli někdo za poslední rok udělal obrovský pokrok, tak je to právě on. Pro Kubu to bylo strašné těžké rozhodnutí, ale nakonec se rozhodl pomoci svému otci v Německu a já věřím, že se do zimní přípravy vrátí ještě silnější,“ doplnil.

K odchodu talentovaného borce se vyjádřil krátce také trenér Viktorie Aleš Zach. „Chtěl bych mu touhle cestou ještě jednou poděkovat za kvalitní jarní výkony, kdy se po těžké nemoci prodral do sestavy a byl důležitým článkem v cestě za záchranou,“ řekl pětačtyřicetiletý kormidelník.

