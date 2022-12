Určitě ano, pořád jsme nováčci soutěže a druhá příčka je skvělá.

Nebýt jediné prohry, kterou jste si připsali v domácím prostředí s Ostrovem, mohli jste pomýšlet i na příčku první…

S Ostrovem to byl dobrý zápas, musím uznat, že byl lepší, ale věřil jsem, že na něj máme. Holt mu to budeme muset vrátit na jaře (úsměv).

Váš tým během první poloviny soutěže víceméně profitoval ze standardních situací, což byla vaše velká zbraň, souhlasíte?

To bezesporu. Máme v týmu skvělé hlavičkáře, například Nery (pozn. red. Jaroslav Nerad), toho znám od malička, ale vždycky jsem překvapený, jak on dokáže viset ve vzduchu několik vteřin.

Můžete tedy prozradit, který zápas byste označil jako nejpovedenější a na který byste naopak nejraději zapomněl?

Nejpovedenější, objektivně asi ten, kde jsem nebyl. Myslím si, že v Citicích kluci odehráli skvělý zápas, tedy alespoň co jsem slyšel, když jsme tam vyhráli po týmovém výkonu. Určitě nás mrzí ten Ostrov, to byl jediný zápas, který jsme nezvládli.

Vy jste patřil k nejvytíženějším hráčům Dvorů, navíc jste vstřelil devět branek. Jak byste hodnotil vaše podzimní vystoupení?

Jsem samozřejmě rád, ale především mě těšilo, že se nám dařilo jako týmu. Myslím si, že jsme vytvořili opravdu dobrou partu. Moc lidí nám to nepřeje a Jardovi, Lukášovi a Martinovi hází klacky pod nohy, a proto jsem rád, že v kabině i na hřišti taháme za jeden provaz a daří se nám.

Teď si užíváte zaslouženou pauzu, jak ji využíváte?

Asi bych měl už začít něco dělat, jelikož nejsem nejmladší a fyzičku budu potřebovat, ale zatím odpočívám. Vlétnu na to po Novém roce.

Pak už přijde na řadu zimní příprava, kterou moc fotbalistů nemusí, jak ji vnímáte vy?

Bude to peklo, to je jasné. Ale bohužel je to potřeba, něco naběháme a budeme se těšit na březen, až to všechno zase vypukne.

Cíle pro jarní část jsou asi jasné, pokusit se sesadit Ostrov z fotbalového trůnu?

Cíle? Asi nemáme úplně nějaký cíl. Chceme vyhrát každý zápas a vrátit to Ostrovu.

Nastal vánoční čas, patříte mezi fotbalisty, kteří pomáhají s přípravami a pečením cukroví?

Ne, vůbec, já spálím i čaj (smích), ale samozřejmě mám Vánoce rád. Je hezké vidět děti, jak mají radost, když najdou pod stromečkem dárky.

Co pro vás znamenají Vánoce?

Jedním slovem rodina.

Vy osobně dostáváte rád dárky, nebo raději jimi obdarováváte ostatní?

Tak samozřejmě dostávám, ale také mě potěší, když dáte dárek někomu, koho milujete, a on z toho má radost.

Co byste popřál svým spoluhráčům a fanouškům do nového roku?

Určitě bych chtěl popřát zdraví, to je základ všeho. Štěstí můžete jít naproti, ale zdraví máte jen jedno.