/FOTOGALERIE/ Dvaadvacáté pokračování krajského přeboru přineslo jedno velké překvapení, a to na úkor Nové Sedla. Za zmínku stojí i kanonády, které si připsaly na účet Chodov, Ostrov a Dvory.

Ostrov – Loko Karlovy Vary 9:0 (4:0). | Foto: Daniel Seifert

OSTROV NEDAL LOKÁDĚ V DERBY ŽÁDNOU ŠANCI

Jedenadvacátou výhru bral v přeboru Ostrov, který o víkendu potěšil své fanoušky triumfem v derby s karlovarskou Lokomotivou, kterou sestřelil v poměru 9:0. „Od začátku jsme měli, bych řekl, navrch. Drželi jsme míč a snažili se kombinovat, což se nám i dařilo. Dostávali jsme se po stranách k centrům, ze kterých jsme po chvilce dokázali vytěžit gól,“ připomněl obránce Ostrova Ladislav Mestl první branku svého výběru, o kterou se zasloužil jeho parťák z obranné linie Petr Řehák.

„Po prvním gólu jsme se více uklidnili a začali hrát naši hru. Soupeře jsme přehrávali především běháním, do konce poločasu pak přidali ještě tři góly, kterých ale mohlo být více,“ narážel Mestl na šance, které Ostrov trestuhodně zahodil.

Po změně stran šel pak Ostrov do deseti, když předčasně musel pod sprchy stoper Petr Řehák, na hře to však nebylo znát. Ve druhém poločase jsme vystřídali, snažili se stále držet naši rychlou kombinační hru. To se vyplatilo a soupeře jsme nakonec přehráli a vyhráli 9:0,“ pochvaloval si Mestl brankový příděl, kterým Ostrov svého soupeře nakonec zasypal. „Jsem rád, že jsme udrželi čisté konto a dali opět více gólů,“ dodal s úsměvem k jedenadvacáté výhře svého týmu.

Zdroj: tvcom.cz

CHODOV PROCITL A ODNESLY TO CITICE

Po středečním kolapsu, ve kterém Chodov musel v krajském poháru skousnout hodně hořkou prohru 3:12, o víkendu v krajském přeboru fotbalově procitl. Pocítily to v sokolovském derby Citice, které se musely před Chodovem sklonit, když prohrály 1:7. „Hned z kraje jsme museli dělat změnu v sestavě, ale s tou jsme se vypořádali na výbornou a soupeře od začátku vysoko napadali,“ načal své hodnocení trenér Chodova Jiří Frána.

Spartakovci zvládli velmi dobře první poločas, když dvakrát se radoval ze vstřelené branky Josef Frána, jednou pak Zdeněk Rechtorík.

„Do vedení nás poslal Josef Frána po výborné průnikové nahrávce, ale poté jsme si vybrali slabší desetiminutovou, během které nás podržel gólman a asi i štěstí,“ připomněl Frána horké chvíle svého týmu. „Následně jsme zvýšili na 2:0, uklidnili se na balónu a cíleně si šli pro tři body,“ řekl k tříbrankovému náskoku, který si jeho tým během prvního poločasu vytvořil.

FOTO,VIDEO: Březovou zradila proti Meteoru koncovka

I po změně stran tvrdil vesměs gólovou muziku Chodov. „I druhá půle byla zcela v naší režii,“ podotkl k průběhu derby po změně stran. Chodov postupně navýšil díky zásahům Ondřejů Mlýnka a Frány náskok na rozdíl pěti branek. Až poté se prosadili také domácí Kopřivou, ale závěr opět patřil hostům, když se dvakrát zapsal do střelecké listiny kapitán Radek Bečvář, který upravil ukazatel skóre na konečných 7:1. „V utkání jsme byli jasně lepším týmem,“ těšilo kouče Chodova po důležitém vítězství.

SLAVIA BRALA BOD, GÓLY STŘÍLELA JEN LOMNICE

Druhou dělbu bodů si v přeboru připsala na účet rezerva karlovarské Slavie, která se představila na půdě Lomnice, která bojuje o udržení v soutěži. Sešívaní dosáhli po nerozhodném výsledku 1:1 na bod, i přesto že neskórovali.

„Vstup do utkání jako z hororu,“ těžko rozdýchával špatný vstup do zápasu karlovarský trenér Martin Bulíček. „Před zápasem se v kabině připravujeme na Zbyňka Jozu, protože od něj hrozí největší nebezpečí a výsledkem je, že v první minutě mu dáme prostor a on nám vstřelil branku,“ hodně se zlobil kouč karlovarské rezervy.

„Do poločasu se nám povedlo vyrovnat a myslím si, že zaslouženě,“ narážel Bulíček na vyrovnávací trefu, kterou obstarala Lomnice, která si Janovským vstřelila vlastní branku.

„Ve druhé půli jsme chtěli zápas rozhodnout, ale jsme v v zakončení zbrklý a chybí nám zkušenost. Na druhou stranu i domácí několikrát zahrozili, takže nakonec asi spravedlivá remíza, i když říkám upřímně, že jsme ze zápasu v Lomnici měli urvat tři body,“ upozorňoval Bulíček i přes cíl zvítězit, na jednobodový zisk.

FOTO, VIDEO: Sestupové kleště v Sokolově rozevřel Cábelík Dvořák

Výsledky, 22. kolo:

Vintířov – Toužim 1:4 (1:0). Branky: 4. Ondráček Lukáš – 65. Očko Miroslav, 71. a 86. Hotěk Miloslav (1 PK), 79. Hudec Josef.

Nová Role – Nové Sedlo 1:0 (0:0). Branka: 52. Hájek Lukáš.

Ostrov – Loko Karlovy Vary 9:0 (4:0). Branky: 12. Řehák Petr, 19. Zedníček Jaroslav, 26. Bursík Tomáš, 44. a 80. Kostka Jakub, 71. Novotný Milan, 73. Hackl Miroslav, 75. Šupík Ondřej, 87. Dušek Jakub.

Lomnice – Slavia Karlovy Vary B 1:1 (1:1). Branky: 1. Joza Zbyněk – 18. Janovský Josef (vlastní).

Citice – Chodov 1:7 (0:3). Branky: 66. Kopřiva Jiří – 2. a 27. Frána Josef, 39. Rechtorík Zdeněk, 56. Mlýnek Ondřej, 62. Frána Ondřej, 72. a 79. Bečvář Radek.

Dvory – Hroznětín 6:1 (2:1). Branky: 8. Kočí Lukáš, 23. , 52. a 81. Němec Filip, 60. Tolar Jan, 67. Pachta Jindřich – 15. Gabriel Petr.

Nejdek – Královské Poříčí 0:0 (0:0).