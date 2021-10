Nynější umístění je velký závazek, říká kouč rezervy Hvězdy

Dalo by se říci, že když dva se perou, třetí se směje. O rezervě Hvězdy Cheb to pak platí v podzimní části dvojnásob. Ta nezachytila začátek podzimu, kdy si na konto připsala několik kostrbatých výsledků. Jenže posléze přišel zlom. Od utkání 5. kola, ve kterém Chebané propadli na půdě Citic, kde prohráli 0:6, najeli svěřenci trenéra Vladislava Remži na vítěznou vlnu a pomalu a jistě se začali prokousávat tabulkou do horních pater.

Vladislav Remža, trenér FK Hvězda Cheb. | Foto: FK Hvězda Cheb

„Je pravda, že do pátého kola jsme posílali klíčové kluky do sestavy áčka, jelikož nás srážela zranění. Od té doby nastupujeme v ustálené sestavě a je to znát," vysvětluje dvaatřicetiletý trenér chebské rezervy. Hvězda sází především na domácí prostředí, ve kterém ještě neztratila ani bod a na konto si připsala v šesti duelech osmnáct bodů. „Na naší umělce jsme silní a víme to. Jsme zvyklí na odskoky balonu a hlavně nám vyhovuje velké hřiště, kde můžeme využít prostoru k naší hře. A s tím je spojená i dobrá fyzická připravenost, ne každý vydrží na velkém hřišti běhat celých devadesát minut," říká Remža k domácímu prostředí. Jako bonus pak rezerva Hvězdy ničí soupeře především na své umělce vysokými příděly a to se promítlo i na návštěvnosti, když na šest domácích zápasů Hvězdy dorazilo do ochozů stadionu 390 diváků, což dělá průměr pětašedesát fanoušků. „Jsem rád, že si béčko našlo své diváky a v neděli chodí v hojném počtu. Za to bych jim tímto chtěl moc poděkovat. Doufám, že se jim náš fotbal líbí a spousta gólů je pro ně třešničkou na pomyslném dortu," vzkazuje poděkování za podporu fanouškům Hvězdy Remža. Naposledy rezerva Hvězdy slavila vysokou výhru 6:1 nad horaly z Merklína, když o své výhře rozhodla již v prvním poločase, kdy soupeři nastřílela čtyři branky z celkových šesti. „Pořád opakuji, že každý zápas je jiný, jen je stejný v tom, že začíná 0:0. Do zápasu s Merklínem jsem chtěl dát i větší příležitost klukům z dorostu, takže jsem rád, že jsme v poločase vedli tímto skóre," naráží Remža na pokoru, se kterou ke každému zápasu jeho fotbalový soubor nastupuje. Celkově pak béčko Hvězdy dosáhlo na sedmou výhru, která ho posunula na aktuální druhou příčku v tabulce. „Před sezonou jsem říkal, že bych byl rád v první polovině tabulky. Nynější umístění je velký závazek a zároveň to přináší větší chuť k další práci, opravdu jsem z toho nadšený," neskrývá radost Remža. O víkendu zamíří rezerva Hvězdy na horkou půdu posledního Lokte, který v závěru podzimní části začíná sbírat důležité body. „Loket procitá, ale já věřím, že pokud nastoupíme do zápasu zodpovědně, odvezeme body k nám do Chebu. Nekoukáme v tomto na soupeře, soustředíme se na náš výkon," upozorňuje chebský kormidelník. A jaké mají v Chebu vyhlídky na umístění po podzimní části nejvyšší krajské třídy? „Tabulka je hodně vyrovnaná. Není tedy menším cílem než zůstat na stejné příčce či se posunout o stupínek výš," dodává závěrem k podzimnímu cíli Remža.