V derby s Poříčím totiž přišly o vítězství až v nastaveném čase, když Poříčí srovnalo na konečných 3:3. „V prvním poločase se nám povedlo využít mírnou převahu, využili jsme šance a vstřelili tři branky. Hosté jednou využili brejkovou situaci,“ popisoval kapitán Citic Petr Širochman první poločas, po které jeho tým vedl 3:1. Citice po změně stran dlouho Poříčí odolávaly, ale v závěru nejprve snížil na 2:3 Lukáš Kalous, a v 92. minutě proměněnou penaltou uzavřel účet duelu kapitán Poříčí Jiří Šellong.

„Po změně stran začali papírově silnější hosté zvyšovat obrátky, vytvořili si víc příležitostí a dvě z nich nakonec využili. Remíza je nakonec zasloužená, pro oba celky, i když si oba týmy chtěly připsat body tři,“ přidával ještě k utkání Širochman.

PODÍVEJTE SE: Bitvu nováčků v Ostrově rozsekl hattrickem Kostka

Dobře rozehrané utkání měl také Vintířov, který přivítal rezervu Mariánských Lázní, nad kterou vedl, a i po poločase držel slibné skóre, a to 2:2. „Měli jsme dobrý vstup do zápasu, kdy jsme se dostali do vedení. Mariánky ,ale dokázaly brzy skóre otočit a následně jsme do poločasu ještě stihli vyrovnat,“ podotkl k prvnímu poločasu středopolař Vintířova Roman Prokop, který dorazil týmu pomoci z důvodu nedostatku hráčů.

„Druhý poločas už byl v režii Mariánek. Měly lepší pohyb, využily své šance a zaslouženě vyhrály,“ nehledal výmluvy po porážce 2:5. „My máme celý podzim problém poskládat jedenáct lidí a výkony tomu bohužel odpovídají,“ narážel Prokop na velmi úzký kádr, se kterým Vintířov v první části přeboru disponuje.

Krasojízda viktoriánů pokračuje. V Rokycanech dosáhli již na desáté vítězství

I Toužim vstoupila do utkání s Novým Sedlem velmi dobře, když vedla po prvním poločase rozdílem jedné branky. Jenže po obrátce stran si Toužim vstřelila vlastní branku, čímž domácí nakopla, a nakonec z toho byla prohra 1:3.

„Zápas plný nepřesností hrozné hry na obou stranách. Bohužel se nám nepovedlo udržet vedení z první půle a pak už to bylo o tom, kdo to tam urve, když nakonec zápas urvalo Nové Sedlo,“ řekl k utkání útočník Toužimi Miloslav Hotěk.

Sokolovské derby opanovala na půdě Chodova Lomnice, která se mohla těšit již ze sedmé podzimní výhry, když slavila výhru 2:0, pod kterou se podepsal jedním zásahem třetí nejlepší střelec soutěže Zbyněk Joza, který dosáhl již na třináctý zásah.

Slavia brala doma bod. Pro nás je to ztráta, zoufal si Geňo

Sypat popel na hlavu si mohli fotbalisté Trstěnic, kteří se představili na drahovické umělce v duelu s rezervou karlovarské Slavie. Tu měli sice po prvním poločase na lopatě, když vedli 2:0, ale po změně stran zažili pořádný šok. Sešívaní totiž dokázali během pěti minut manko smazat a navíc vstřelili vítěznou branku.

Výsledkový servis:

Chodov – Lomnice 0:2 (0:1). Branky: 15. Michal Štěpanovský, 50. Zbyněk Joza.

Vintířov – Mariánské Lázně B 2:5 (2:2). Branky: 6. Radek Bečvář, 32. Roman Prokop – 15. Vladimír Kafka, 27. Karel Maule, 63. Petr Šácha, 72. a 77. Štěpán Šimek.

Nové Sedlo – Toužim 3:1 (0:1). Branky: 47. Vojtěch Nováček (vlastní), 72. Josef Vican, 86. Lukáš Macák – 45. Jan Frank.

Citice – Královské Poříčí 3:3 (3:1). Branky: 4. Viktor Marek, 33. a 36. Zdeněk Sopr – 27. Marek Klepáček, 85. Lukáš Kalous, 92. Jiří Šellong.

Slavia Karlovy Vary B – Trstěnice 3:2 (0:2). Branky: 46. Jan Mašata, 50. Vasil Markovych, 58. Marian Geňo – 10. Jiří Novák, 41. Lukáš Nezval.

Odloženo: Lokomotiva Karlovy Vary – Dvory, Ostrov B – Hroznětín.