Napilno měla v derby s karlovarskou Lokomotivou také rezerva karlovarské Slavie. Lídr tabulky vedl ve 23. minutě 2:0, ale Lokáda díky dvěma trefám Adama Škrečka manko smazala. Rozhodnutí tak přišlo až po obrátce stran, kdy Slavia vstřelila další dvě branky, čímž dotáhla duel do výhry 4:2. Vysokou výhru, která byla sedmibranková, slavil před svými fanoušky Chodov, který smetl v poměru 7:0 výběr Toužimi.

„Během prvních minut jsme si dokázali vytvořit tlak a bylo jen otázkou času, kdy dáme první gól,“ vracel se k zápasu s Toužimí chodovský kouč Jiří Frána. A měl pravdu. Pod jeho velením Spartak soupeře gólově nešetřil, když šel po prvním poločase do trháku 4:0, když se o to zasloužil hattrickem Ondřej Frána.

„Do druhého poločasu jsme nabádali kluky, aby udrželi koncentraci a chtěli přidat další branky, což se povedlo. Poté naší hru trošku zpomalilo zbytečné vyloučení našeho hráče. Toužim tak měla více než dvacet minut výhodu přesilovky, takže musím kluky pochválit, že i za této situace byli dominantnější a dokázali ještě přidat dva góly,“ přidával chodovský kormidelník k osmé soutěžní výhře.

Sokolovské derby, které nasměrovalo do Nového Sedla Královského Poříčí, přetavili ve vítězství 2:1 hráči Poříčí, kteří se tak podeváté radovali v soutěži z tříbodového zisku. Cennou výhru ukořistil v derby s Lomnicí Vintířov, který nakonec přetavil divokou přestřelku, ve které řádil třígólový Radek Bečvář ve vítězství 5:4.

OBRAZEM: Lokáda potřetí přišla o výhru po 90. minutě, Trstěnice vyprášily Toužim

„Do zápasu jsme vstoupili velice špatně, když hned ve 2. minutě po našem faulu, Lomnice skórovala z penalty. Za dvě minuty už to bylo 0:2. Nám se ale podařilo rychle srovnat a do poločasu jsme výsledek otočili na 3:2. Druhý poločas začal úplně stejně, jako ten první. Lomnice z prvních dvou akcí otočila na 4:3. Nakonec jsme byli ale šťastnější my. Dali jsme další dva góly a tuhle přestřelku vyhráli 5:4. Na obou stranách se celkem dost chybovalo, ale pro diváky to byl zajímavý zápas se spousty góly,“ ohlédl se středopolař Vintířova Roman Prokop za důležitou výhrou, která Vintířov udržela ve hře o udržení v přeboru.

Sedmibrankové vítězství si užily Dvory, které nedaly šanci Citicím, tedy poslednímu týmu tabulky. Rozhodnuto o vítězi bylo prakticky již po první půli, kterou Dvory vyhrály 3:0, když po změně stran přidaly další čtyři trefy. Jediná dělba bodů byla k vidění v Trstěnicích, kde se představil Hroznětín, ten nakonec urval bod za nerozhodný výsledek 2:2, když k němu přispěl nechtěně vlastní brankou tři minuty před koncem trstěnický Daniel Tunder.

Věděli jsme, že v Trstěnicích nás nečeká nic lehkého, hrajeme o každý bod, protože se nám hodně zápasu v sezóně nepovedlo. „V prvním poločase se nám podařilo vstřelit první branku a být lepším týmem. Naopak ve druhém poločase převzaly Trstěnice iniciativu a vedly 2:1. Se štěstím po chybě brankáře jsme vyrovnali a bod je zasloužený pro oba týmy. Do konce soutěže zbývá šest utkání a já věřím, že se popereme s každým týmem co nás čeká,“ řekl k bodovému zisku na půdě Trstěnic hroznětínský záložník Jakub Vrba.

Výsledky, 21. kolo:

Slavia Karlovy Vary – Lokomotiva Karlovy Vary 4:2 (2:2). Branky: 11. Ladislav Hlavatý, 23. Vasil Markovych, 68. Stefan Milidrag, 86. Giorgi Mdinaridze – 24. a 34. Adam Škrečko. Rozhodčí: Vu David – Topinka Ondřej, Szendi Bohumil. ŽK: 1:1. Diváci: 40.

Chodov – Toužim 7:0 (4:0). Branky: 7. Daniel Macek, 16. , 31. , 35. a 74. Ondřej Frána (druhá z PK), 46. a 74. Petr Laur. Rozhodčí: Špaček Roman – Lhotková Veronika, Henych Patrick. ŽK: 0:2. ČK: 1:0 (69. Jakub Sikora). Diváci: 100.

Nové Sedlo – Královské Poříčí 1:2 (1:0). Branky: 44. Josef Vican (PK) – 60. Jiří Drobný, 73. Lukáš Kalous (PK). Rozhodčí: Coufal Jaroslav – Tichota Martin, Šebetka Jan. ŽK: 4:4. ČK: 1:0 (90. Tomáš Pelech). Diváci: 50.

Vintířov – Lomnice 5:4 (3:2). Branky: 8. , 10. a 80. Radek Bečvář (druhá z PK), 24. Daniel Nimrichter, 76. Patrik Michálek – 4. a 46. Zbyněk Joza (první z PK), 5. a 50. Karel Surový. Rozhodčí: Procházka Jaroslav – Vu David, Pacelt Robert. ŽK: 4:3. ČK: 0:1 (80. Michal Štěpanovský). Diváci: 150.

Dvory – Citice 7:0 (3:0). Branky: 2. a 46. Daniel Michel, 35. a 90. Pavel Maňák, 44. Jakub Došek, 52. Václav Panuška, 83. Filip Němec. Rozhodčí: Topinka Ondřej – Tichota Martin, Šebetka Jan. ŽK: 1:1. Diváci: 80.

Trstěnice – Hroznětín 2:2 (1:1). Branky: 26. Jonáš Kič, 71. Patrik Tunder – 14. Petr Němec, 86. vlastní (Daniel Tunder). Rozhodčí: Coufal Jaroslav – Šmat David, Melničuk Vladimír. ŽK: 2:1. Diváci: 55.

Ostrov B – Mariánské Lázně B 3:2 (1:2). Branky: 18. a 54. Lukáš Chomát (druhá z PK), 75. Jakub Toth – 15. a 45. Jan Holeček (druhá z PK). Rozhodčí: Nehasil Lukáš – Hányš Martin, Pacelt Robert. ŽK: 1:2. Diváci: 80.