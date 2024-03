Chodovský výběr zvládl již první polovinu zápasu, během které si vytvořili dvoubrankový náskok. „Nejdek, který hraje I. A třídu, měl svou kvalitu, i přesto jsme měli značnou část zápasu pod kontrolou. Chyběl nám trošku větší klid v předfinální a finální části,“ narážel Frána, co jeho týmu dělalo během zápasu problémy.

Po změně stran hráči Spartaku vstřelil Nejdečanům další tři branky. „Závěr zápasu soupeř trochu odevzdal a my předvedli festival zahozených šancí. Soupeře musím pochválit za poctivý vykon, a to minimálně do sedmdesáté minuty,“ doplnil k vítěznému loučení s turnajem kouč Chodova.

Výsledky, 4. kolo:

Chodov – Nejdek 6:1 (3:1). Branky: Zdeněk Rechtorik 2, Daniel Macek 2, Ondřej Frána, Štefan Chyla – Antonín Mandous.

Tabulka střelců po 4. kole

3 – Milan Sýkora (Hroznětín), Daniel Macek (Chodov), 2 – Jan Sýkora, Karel Jiřík (oba Ostrov B), Petr Gabriel (Hroznětín), Zdeněk Rechtorik, Ondřej Frána (oba Chodov), 1 – Martin Rašman, Jan Liška, Šimon Franc (všichni Ostrov), Jakub Jílek, Tomáš Hofman, Martin Myslivec, Antonín Mandous (všichni Nejdek),Martin Schneider (Hroznětín), Tomáš Kovařík, Filip Fečo, Kristián Fröhlich. Štefan Chyla (všichni Chodov).

Memoriálu Karla Příhody po 4. kole: 1. Ostrov B 6 bodů, 2. Chodov 6 bodů, 3. Hroznětín 3 body, 4. Nejdek 0 bodů.