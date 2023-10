Nejvyšší výhru bralo Nové Sedlo, které přetavilo své vystoupení na Růžovém Vrchu ve svou gólovou exhibici, když tamní Lokomotivu výběr ze Sokolovska rozdrtil v poměru 8:1. „Určitě jsme chtěli vyhrát ale že to bude, tak jednoduché jsem nečekal. Lokomotiva ve všech směrech za námi fotbalově zaostávala a výsledek je zasloužený. Domácí, pokud budou hrát takto, tak v soutěži nemají co dělat,“ řekl k vysoké výhře Nového Sedla předseda Stanislav Suchý.

O pořádný poprask se pak v sokolovském derby postaraly Citice do té doby poslední tým tabulky. Citický výběr totiž dosáhl na premiérovou výhru v podzimní části, na kterou čekal deset kol. A stála za to. Citice urvaly nejen výhru 4:2, ale také pustily poslední příčku, na kterou spadla karlovarská Lokomotiva. Vysokou výhru si připsalo na účet Královské Poříčí to přetavilo sokolovské derby s Vintířovem ve vítězství 7:3. Cenný tříbodový zisk si připsala na účet rezerva karlovarské Slavie, která se představila na půdě Hroznětína, odkud si odvezla výhru 4:1.

„Zápas byl velmi náročný hlavně co se týče stavu hřiště kdy to jak nám, tak soupeři to podkluzovalo. Trochu jsme zaspali začátek a po chybě se dostal soupeř do vedení. Pak po vlastním gólu domácích jsme se dostali do zápasu a byli jsme na koni tlak se nám vyplatil, když jsme do konce poločasu přidali druhý gól,“ chválil i obrat záložník Slavie Roman Krčma. „Ve druhém poločase soupeř kondičně moc nestačil a my velmi dobře pracovali do defenzivy a odměnou nám bylo vstřelení ještě dvou branek a zasloužené vítězství. Zároveň přeji brzké uzdravení dvěma hráčům Hroznětína, kteří se v zápase ošklivě zranili,“ doplnil k utkání Krčma.

Divokou přestřelku úspěšně absolvoval Chodov, který profitoval v bitvě s Trstěnicemi s gólového apetitu Daniela Macka, který přispěl k výhře Spartaku 5:3 čtyřmi zásahy. V prvním poločase se Chodov dostal do vedení 3:1, které však nedokázal udržet.

„Bohužel skvěle rozehraný zápas jsme pokazili a do poločasu jsme nechali soupeře srovnat na 3:3,“ zklamaně se vracel k prvnímu dějství chodovský trenér Jiří Frána. Po změně stran Chodováci přidali další dvě branky, na které nedokázali domácí brankově odpovědět. „Přežili jsme dvě gólové šance domácích a poté dvakrát dokázali brankově udeřit, když se čtyřikrát prosadil nezastavitelný Daniel Macek. Pro nás to byly vydřené a důležité body. Za zápas musím pochválit i rozhodčí, kteří byli tentokrát ku prospěchu fotbalu,“ chválil netradičně výkon sudích Frána.

Hit kola, který se odehrál v Drmoulu, svedl proti sobě béčko Mariánských Lázní a Dvory. Dvorský výběr měl sice zápas velmi dobře rozehrán, když šel do dvoubrankového trháku, ale viktoriáni dokázali třemi zásahy otočit ukazatel skóre ve svůj prospěch, když slavili výhru 3:2. Nutnou podotknout, že duel se nehrál v rukavičkách, když rozhodčí chladil horké hlavy hned jedenáctkrát žlutým napomenutím. Cennou výhru ukořistila také ostrovská rezerva, která uspěla na půdě Toužimi, kde zvítězila 3:0, čímž udržela v tabulce první místo.

Výsledkový servis:

Hroznětín – Slavia Karlovy Vary B 1:4 (1:2). Branky: 5. Tomáš Koch – 24. Petr Gabriel (vlastní), 40. Jan Mašata, 76. a 87. Marian Geňo.

Lomnice – Citice 2:4 (1:0). Branky: 28. Zbyněk Joza, 59. Karel Surový – 61. a 87. Radek Stöckner, 75. Petr Širochman, 85. David Drabík.

Královské Poříčí – Vintířov 7:3 (4:2). Branky: 2. , 30. , 34. a 74. Marek Klepáček, 41. Lukáš Kalous, 56. a 85. Daniel Novák – 18. Ondřej Galajda, 36. Radek Bečvář, 66. Lukáš Vondráček.

Trstěnice – Chodov 3:5 (3:3). Branky: 10. Radek Danko, 24. Jiří Buday, 27. Pavel Hraško – 4. Josef Frána, 17. , 20. , 81. a 90. Daniel Macek.

Lokomotiva Karlovy Vary – Nové Sedlo 1:8 (0:4). Branky: 47. Lukáš Zákravský – 14, a 24. Petr Macák, 31. a 65. Bedřich Rychna, 39. Patrick Bílý, 83. a 86. Robert Faber, 90. Tomáš Tefr.

Mariánské Lázně B – Dvory 3:2 (0:1). Branky: 63. Petr Holub, 66. Petr Šácha, 76. Marek Skopový – 32. Filip Němec, 61. Daniel Michel.

Toužim – Ostrov B 0:3 (0:2). Branky: 5. Martin Kodajek, 43. a 79. Jaroslav Zedníček.