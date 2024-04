A opět to bylo po bitvě s Březovou, když první vzájemný duel ovládl v poměru 8:0. To druhé pak měla na svědomí Svatava, která přivítala na svém stadionu sdružený výběr Dolního Žandova a Kynžvartu, když Svataváci vytěžili z duelu po výhře 1:0, o kterou se zasloužil jedinou přesnou ranou Václav Kováč, tříbodový zisk, když pro vítěze to byla čtvrtá výhra v soutěži.

Gólová přestřelka byla k vidění na nejdeckém stadionu, kde spřátelený výběr Nejdku a Nové Role hostil sedleckou rezervu. Ta favorita na jeho půdě řádně zaskočila, když si vystřelila dvoubrankový trhák, který ale nakonec nedokázala udržet, čehož domácí využili k přehoupnutí ukazatele skóre na svou stranu, když z toho nakonec bylo v podání sdruženého výběru výhra 7:4, ke které přispěl dvěma zásahy Matěj Poplštein, když na straně hostů stejný počet branek obstaral Kryštof Kornatovský.

Výsledky, 14. kolo:

Nejdek/Nová Role – Sedlec B 7:4 (3:3). Branky: 5. a 60. Matěj Poplštein, 30. Dominik Mandous, 40. Šimon Šilhan, 50. Daniel Polidar, 70. Jakub Pejšek – 11. a 65. Kryštof Kornatovský, 15. Maikel Miko, 20. Lukáš Kadlec. Rozhodčí: Laik. Bez karet. Diváci: 30.

Březová – Dalovice/Loko KV 0:4 (0:2). Branky: 2. Jan Buriánek, 25. Matěj Vlček, 60. Jevgenii Ivanov, 85. Vincent Vlček. Rozhodčí: Vojnovič Michal. Bez karet. Diváci: 10.

Svatava – Dolní Žandov/Kynžvart 1:0 (0:0). Branka: 56. Václav Kováč. Rozhodčí: Vošmik Václav. ŽK: 0:1. Diváci: 20.

Odloženo: Františkovy Lázně – Lomnice/Habartov, Merklín/Abertamy – Chodov.