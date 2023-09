Domácí výběr však nesložil zbraně, za což byl odměněn vyrovnávací trefou, kterou měl na svědomí v 16. minutě Petr Němec. „Nic jsme nevzdali a dokázali jsme vyrovnat na 1:1 a tak skončil první poločas,“ chválil si Vrba rychlé vyrovnání.

I do druhého poločasu však vstoupil lépe hostující celek, kterému navrátil vedení v 53. minutě Daniel Novák. „Myslím si, že i když bylo Poříčí více na míči, byli jsme rovnocenným soupeřem,“ míní Vrba a pokračoval: „Dokonce se nám podařilo ,vyrovnat, na 2:2, ale mladý rozhodčí, který pískal svůj první zápas v mužské kategorii branku neuznal, protože brance předcházel faul na našeho hráče.“

A právě tento moment vzbudil na hroznětínském stadionu pořádné vášně, kdy sudí neponechal domácím výhodu, čímž si zadělal na velké problémy. „Tato situace zápas ovlivnila, a o to víc nás to mrzí,“ neskrýval zklamání Vrba. „Poté jsme už otevřeli hru a hnali se za vyrovnáním. To se nepovedlo a Poříčí nám dalo ještě dva góly,“ připomněl,,že závěr duelu už byl v podání Hroznětína vabank.

Poříčí zaslouženě dokráčelo pro čtvrtou výhru v podzimní části, zatímco Hroznětín musel kousnout druhou prohru. „Samozřejmě gratuluji soupeři, vítězství si zasloužil, na druhou stranu moc nerozumím tahu postavit rozhodčího, který ještě nepískal jako hlavní v kategorii dospělých zápas, o kterém se už předem vědělo, že bude náročnější a vyhrocenější,“ kroutil hlavou nad nominací Vrba. Přesto, zklamání je pryč, Hroznětín má před sebou další důležité bitvy. „Každopádně chyby se stávají a do dalších zápasů přeji panu rozhodčímu hodně štěstí,“ vzkazuje rozhodčímu více lepších rozhodnutí.

Teď zamíří Hroznětín do Drmoulu, kde se mu postaví nováček rezerva Mariánských Lázní. „Doufám , že se ze zápasu s Poříčím poučíme a proti Mariánským Lázním uděláme všechno proto abychom vyhráli,“ přeje si třetí výhru v podzimní části hroznětínský záložník.