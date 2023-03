/FOTBAL/ Pouze jedno utkání bylo o víkendu na programu v Ostrově v rámci II. ročníku Memoriálu Karla Příhody. V něm se proti sobě postavily Hroznětín a karlovarská Lokomotiva, když se nakonec týmy rozešly dělbou bodů po výsledku 1:1.

Hroznětín (ve žlutém) remizoval 1:1 na ostrovském turnaji s karlovarskou Lokomotivou (v pruhovaném). | Foto: Daniel Seifert

„Lokomotiva měla více šancí a zaslouženě šla dovedení,“ narážel trenér Hroznětína Martin Karbula na branku Romana Riedla, který po změně stran otevřel skóre duelu. „Náš vyrovnávací gól padl asi po malém ofsajdu,“ přemítal Karbula nad situací před pokutovým kopem Hroznětína, který pak přetavil ve vyrovnání Jiří Vodrážka. „Celé utkání se nám nedařila kombinace, kdy nám chybí jak správný pohyb, tak i touha udělat něco navíc,“ zklamaně přidával k utkání kouč Olympie.

Toho však nejvíce trápí marodka, tím tak nedostatek hráčů. „Je škoda, že do každého zápasu jdeme v jiném složení. Takovou zimní přípravu jsem ještě jako trenér nezažil, aby měli tři hráči vážné zranění kolene, dva kotníku a jeden ramene,“ poukazoval Karbula.

I přesto věří, že jeho tým se dá do startu jarní části krajského přeboru do kupy. „Uvidíme, jak se dáme dohromady do soutěže, ale zranění kolene, je na delší dobu, tak snad se ostatní brzy vrátí,“ doufá hroznětínský trenér. V rámci ostrovského turnaje by jeho tým měl odehrát ještě závěrečný duel s Vintířovem, který by měl být na programu v sobotu 18. března od 11.30 hodin na ostrovské umělce.

Výsledek z víkendu:

Hroznětín – Lokomotiva Karlovy Vary 1:1 (0:0). Branky: Vodrážka Jiří (PK) – Riedl Roman.

Střelci po 7. kole: 7 – Maršálek Josef (Perštejn), 5 – Exner Pavel, Nobst Dominik (oba Perštejn), 4 – Svoboda Lukáš (Perštejn), 3 – Sobota Matěj (Perštejn), Zákravský Lukáš (Lokomotiva Karlovy Vary), Frána Ondřej (Chodov), Majer Vojtěch (Ostrov).

Pořadí turnaje po 7. kole: 1. Perštejn 15 bodů, 2. Ostrov B 9 bodů, 3. Chodov 5 bodů, 4. Lokomotiva Karlovy Vary 3 body, 5. Hroznětín 2 body, 6. Vintířov 1 bod.